कौन थे वे 2 कश्मीरी पंडित, जिनकी हत्या के 36 साल बाद शुरू हुई कार्रवाई? 9 ठिकानों पर रेड
आतंकवादियों और उनके सहयोगियों की तलाश में एसआईए की टीमों ने जम्मू-कश्मीर में कुल नौ स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। एसआईए द्वारा जम्मू-कश्मीर के 3 अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी की गई।
जम्मू-कश्मीर में 36 साल पुराने डबल मर्डर केस को दोबारा खोला गया है। इस मामले में घाटी में 9 जगहों पर छापेमारी की गई। हालांकि, अभी तक इस दौरान हुई बरामदगी की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित और कवि सर्वानंद कौल 'प्रेमी' और उनके बेटे वीरेंद्र कौल का साल 1990 में आतंकियों ने पहले अपहरण किया और बाद में बर्बर तरीके से उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों पिता-पुत्र के शव को एक पेड़ से लटका दिया था। इस घटना ने कश्मीरी पंडितों के बीच भय का माहौल बना दिया। अब करीब 36 वर्षों के बाद जम्मू-कश्मीर की जांच एजेंसी (SIA) ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है।
आतंकवादियों और उनके सहयोगियों की तलाश में एसआईए की टीमों ने जम्मू-कश्मीर में कुल नौ स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। एसआईए द्वारा जम्मू-कश्मीर के 3 अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी की गई। इनमें से 6 ठिकाने राजौरी जिले में, 2 जम्मू में और एक ठिकाना कश्मीर घाटी में है। यह पूरी कार्रवाई अनंतनाग के डोरू पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ी है, जिसे अब एसआईए ने अपने हाथ में ले लिया है। जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह छापेमारी 1990 में अंजाम दी गई इस दोहरे हत्याकांड से जुड़े संदिग्धों और उनकी संपत्तियों का पता लगाने के लिए की गई थी।
कौन थे सर्वानंद कौल?
अनंतनाग के कोकेरनाग स्थित सोफ शाली गांव के रहने वाले सर्वानंद कौल प्रेमी जम्मू-कश्मीर के जाने-माने साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान थे। उन्होंने दशकों तक राष्ट्रीय अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द और कश्मीरी भाईचारे के लिए काम किया। 1990 में आतंकवादियों ने उनके घर पर धावा बोलकर प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र का अपहरण कर लिया था। दोनों को बर्बर यातनाएं देने के बाद गोली मार दी गई और उनके शव एक पेड़ से लटके हुए मिले थे। इस घटना ने पूरे कश्मीर को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के बाद घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन जोड़ पकड़ लिया।
एसआईए ने यह कार्रवाई हाल ही में मिली एक बड़ी सफलता के बाद शुरू की है। जून 2026 में एसआईए ने 1990 के सरला भट हत्याकांड में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें जेल में बंद जेकेएलएफ (JKLF) प्रमुख यासीन मलिक को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। 34 वर्षों तक ठंडे बस्ते में रहने के बाद इस मामले को दोबारा खोला गया था। एसकेआईएमएस (SKIMS) में कार्यरत नर्स सरला भट का अप्रैल 1990 में अपहरण कर यातनाएं दी गई थीं और हत्या कर दी गई थी।
कश्मीरी पंडितों का पलायन
1990 की शुरुआत से ही घाटी में कश्मीरी पंडितों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जाने लगा था। वकील टिक्का लाल टपलू, न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू और दूरदर्शन के डायरेक्टर लासा कौल जैसे प्रमुख व्यक्तित्वों की हत्याएं इसी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा थीं, जिसका मकसद समुदाय में खौफ पैदा कर उन्हें पलायन के लिए मजबूर करना था। संगठनों का अनुमान है कि 1989 के बाद लगभग 1,500 से 2,000 कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुईं और 5 लाख से अधिक लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा था। कश्मीरी पंडित संगठन लंबे समय से इन हत्याओं और पलायन की जांच के लिए एक औपचारिक जांच आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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