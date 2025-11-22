कौन थे विंग कमांडर नमांश स्याल? तेजस फाइटर जेट क्रैश में कैसे हुए शहीद

संक्षेप: हालांकि दुर्घटना के सही कारण का पता कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के बाद ही चलेगा, लेकिन विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि यह युद्धाभ्यास के दौरान विमान की ऊंचाई कम होने या गति कम होने के कारण हो सकता है।

दुबई एयर शो में शुक्रवार को तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA Mk-1) के दुर्घटनाग्रस्त होने से भारतीय वायु सेना (IAF) के पायलट विंग कमांडर नमन स्याल (Wing Commander Namansh Syal) शहीद हो गए। यह दुर्घटना IAF में तेजस की कमीशनिंग (2016) के बाद इस स्वदेशी फाइटर जेट से जुड़ी दूसरी दुर्घटना है। विंग कमांडर नमन स्याल एक उच्च कुशल और अनुभवी पायलट थे, जिन्हें भारत के स्वदेशी फाइटर जेट को एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवान तहसील के पटियालकर गांव के रहने वाले थे। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, उनकी आयु 34 से 37 वर्ष के बीच थी। उन्होंने सैनिक स्कूल, सुजानपुर टीरा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। उन्हें 24 दिसंबर 2009 को भारतीय वायु सेना में कमीशन किया गया था। उनके पास MiG-21 और सुखोई Su-30 MKI जैसे विमानों को उड़ाने का भी अनुभव था। वह हाल ही में तेजस की तीसरी स्क्वाड्रन में कार्यरत थे।

उनके परिवार में उनकी पत्नी हैं, जो स्वयं भी एक IAF अधिकारी हैं, उनकी एक छह या सात साल की बेटी और उनके माता-पिता हैं। उनके पिता जगन्नाथ स्याल भारतीय सेना के मेडिकल कोर में सेवा दे चुके थे। दुर्घटना के समय उनके माता-पिता तमिलनाडु के कोयंबटूर के पास सुलूर एयर फोर्स स्टेशन में थे, जबकि उनकी पत्नी एक कोर्स के लिए कोलकाता में थीं।

दुबई एयर शो में क्या हुआ? तेजस का दुर्घटनाग्रस्त होना भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग और निर्यात क्षमता के लिए एक बड़ा झटका है। यह दुर्घटना 17 नवंबर से शुरू हुए दुबई एयर शो के अंतिम दिन अल मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक लो-लेवल एरोबेटिक युद्धाभ्यास के दौरान हुई। अंतिम दिन के दृश्यों में तेजस फाइटर जेट अचानक नाक के बल नीचे गोता लगाते हुए दिखाई दिया और जमीन पर टकराते ही आग के गोले में बदल गया।

हालांकि दुर्घटना के सही कारण का पता कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के बाद ही चलेगा, लेकिन विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि यह युद्धाभ्यास के दौरान विमान की ऊंचाई कम होने या गति कम होने के कारण हो सकता है। इससे पायलट को रिकवरी के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिली।