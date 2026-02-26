Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कौन थे हाइफा के हीरो मेजर ठाकुर दलपत सिंह? PM मोदी ने इजराइली संसद में किया याद

Feb 26, 2026 09:25 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री ने सितंबर 1918 में हाइफा में सेना के ऐतिहासिक हमले को याद किया। इस दौरान उन्होंने मेजर दलपत सिंह को हाइफा का हीरो बताया और कहा कि उनकी बहादुरी भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान की निशानी है।

कौन थे हाइफा के हीरो मेजर ठाकुर दलपत सिंह? PM मोदी ने इजराइली संसद में किया याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इजरायल की संसद में अपने संबोधन के दौरान प्रथम विश्व युद्ध में योगदान देने वाले भारतीय सैनिकों को याद किया। पीएम मोदी ने इजराइली संसद नेसेट में सांसदों को संबोधित करते हुए मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत को भी याद किया। पीएम ने उन्हें हाइफा का हीरो बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र के साथ भारत का संबंध खून और बलिदान से लिखा हुआ है।

PM मोदी ने इजराइली सांसदों से कहा, "प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इस क्षेत्र में 4,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दी।" प्रधानमंत्री ने इस दौरान सितंबर 1918 में हाइफा में सैनिकों की जाबांजी को भी याद किया। घुड़सवारों के हमलों को याद करते हुए उन्होंने मेजर दलपत सिंह को हाइफा का हीरो बताया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान की निशानी है।

कौन थे मेजर दलपत सिंह?

मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत (1892–1918) जोधपुर में जन्में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक जाबांज अधिकारी थे। उन्होंने जोधपुर लांसर्स को कमांड किया था। 23 सितंबर, 1918 को मेजर दलपत सिंह ने हाइफा की लड़ाई के दौरान एक घुड़सवारों की सेना का नेतृत्व किया।

ये भी पढ़ें:इजरायली संसद में PM मोदी का ऐतिहासिक भाषण, गाजा शांति पहल का भी किया समर्थन

15वीं इंपीरियल सर्विस कैवेलरी ब्रिगेड में जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर के सैनिक शामिल थे। इस बिग्रेड ने हाइफा के किलेबंद शहर पर हमला कर दिया। उस समय हाइफा पर ओटोमन का कब्जा था। तलवारों और भालों से लैस, भारतीय घुड़सवारों ने भारी तोपखाने और मशीनगनों के खिलाफ गजब की हिम्मत दिखाई। आठ सैनिकों को खोने और 34 सैनिकों घायल होने के बावजूद, जोधपुर लांसर्स ने दुश्मन के 700 से ज्यादा कैदी, 17 फील्ड गन और 11 मशीन गन जब्त कर लिए। मेजर सिंह इस जंग के दौरान मारे गए। बाद में उन्हें उनकी वीरता के लिए मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था।

ये भी पढ़ें:तिरंगे में रंगी संसद, मीडिया बोला-नमस्ते मोदी; इजरायल में ग्रैंड वेलकम की तैयारी

900 भारतीय सैनिक दफन

बता दें कि हाइफा की जीत को सैन्य इतिहास में घुड़सवार सेना की आखिरी बड़ी जीत में से एक माना जाता है। हाइफा, येरुशलम और रामले में आज भी करीब 900 भारतीय सैनिक दफन हैं।उनके योगदान को याद करने के लिए और भारतीय सैनिकों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए हर साल हाइफा डे मनाया जाता है। हाल के सालों में हाइफा के लोकल अधिकारियों ने माना है कि शहर को आजाद कराने में ब्रिटिश सेना ने नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों ने अहम भूमिका निभाई थी।

ये भी पढ़ें:इजरायल के साथ खड़ा है भारत, हमास हमले का दर्द समझता हूं; इजरायली संसद में पीएम
Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।