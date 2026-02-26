कौन थे हाइफा के हीरो मेजर ठाकुर दलपत सिंह? PM मोदी ने इजराइली संसद में किया याद

प्रधानमंत्री ने सितंबर 1918 में हाइफा में सेना के ऐतिहासिक हमले को याद किया। इस दौरान उन्होंने मेजर दलपत सिंह को हाइफा का हीरो बताया और कहा कि उनकी बहादुरी भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान की निशानी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इजरायल की संसद में अपने संबोधन के दौरान प्रथम विश्व युद्ध में योगदान देने वाले भारतीय सैनिकों को याद किया। पीएम मोदी ने इजराइली संसद नेसेट में सांसदों को संबोधित करते हुए मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत को भी याद किया। पीएम ने उन्हें हाइफा का हीरो बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र के साथ भारत का संबंध खून और बलिदान से लिखा हुआ है।

PM मोदी ने इजराइली सांसदों से कहा, "प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इस क्षेत्र में 4,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दी।" प्रधानमंत्री ने इस दौरान सितंबर 1918 में हाइफा में सैनिकों की जाबांजी को भी याद किया। घुड़सवारों के हमलों को याद करते हुए उन्होंने मेजर दलपत सिंह को हाइफा का हीरो बताया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान की निशानी है।

कौन थे मेजर दलपत सिंह? मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत (1892–1918) जोधपुर में जन्में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक जाबांज अधिकारी थे। उन्होंने जोधपुर लांसर्स को कमांड किया था। 23 सितंबर, 1918 को मेजर दलपत सिंह ने हाइफा की लड़ाई के दौरान एक घुड़सवारों की सेना का नेतृत्व किया।

15वीं इंपीरियल सर्विस कैवेलरी ब्रिगेड में जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर के सैनिक शामिल थे। इस बिग्रेड ने हाइफा के किलेबंद शहर पर हमला कर दिया। उस समय हाइफा पर ओटोमन का कब्जा था। तलवारों और भालों से लैस, भारतीय घुड़सवारों ने भारी तोपखाने और मशीनगनों के खिलाफ गजब की हिम्मत दिखाई। आठ सैनिकों को खोने और 34 सैनिकों घायल होने के बावजूद, जोधपुर लांसर्स ने दुश्मन के 700 से ज्यादा कैदी, 17 फील्ड गन और 11 मशीन गन जब्त कर लिए। मेजर सिंह इस जंग के दौरान मारे गए। बाद में उन्हें उनकी वीरता के लिए मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था।