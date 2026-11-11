लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? कांग्रेस का बचाव कर संजय राउत ने ऐसा क्यों पूछा
कांग्रेस पर लगने वाले इन आरोपों का बचाव करते हुए शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा यह कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस में गांधी परिवार से बाहर के लोगों को पद नहीं मिलता है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगती रही है। सोनिया गांधी की नई किताब सामने आने के बाद इस आरोपों को और धार दे दिया गया है। कांग्रेस पर लगने वाले इन आरोपों का बचाव करते हुए शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा यह कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस में गांधी परिवार से बाहर के लोगों को पद नहीं मिलता है।
संजय राउत ने पूछा, 'लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? वह भी तो गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति थे और बड़े नेता थे। पंडित नरसिम्हा राव कौन थे? मनमोहन सिंह कौन थे?'
शरद पवार मिलाएंगे भाजपा से हाथ?
इससे पहले संजय राउत ने सोमवार को उन अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग ऐसे दावे कर रहे हैं वे किसी के इशारे पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि शरद पवार पहले ही इस संभावना को खारिज कर चुके हैं और उनके राजनीतिक करियर तथा विचारधारा को अन्य राजनीतिक समूहों के नेताओं के बयानों के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए।
संजय राउत ने कहा कि जो लोग यह दावा करते हैं कि शरद पवार भाजपा में शामिल हो जाएंगे वे या तो मूर्ख हैं या फिर किसी के इशारे पर ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जिन नेताओं ने पवार का साथ छोड़कर अजित पवार गुट का दामन थामा था उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि अजित पवार गुट में उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई नेता नहीं बचा है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से इस गुट के राजनीतिक भविष्य के बारे में फैसले ले रहे हैं।
संजय राउत ने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दोनों का राजनीतिक भविष्य अमित शाह तय कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक घटनाओं को मनोरंजन करार दिया और कहा कि इन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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