श्मशान में हड्डियों को भी रौंदा गया, कौन थीं कश्मीरी पंडित सरला भट्ट; 35 साल बाद पूरी हुई जांच
कश्मीरी पंडित सरला भट्ट की 1990 में हत्या हुई थी और अब पुलिस ने मामले की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की है। सरला भट्ट का अंतिम संस्कार भी बिना परिजनों को जानकारी दिए ही कर दिया गया और उनकी अस्थियों के साथ भी बदसलूकी की गई।
कश्मीरी पंडित सरला भट्ट की जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में 35 साल पहले कट्टरपंथियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल 35 साल के बाद इस मामले की जांच पूरी हुई है और पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है। कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेन एजेंसी (SIA) ने 737 पन्नों में दाखिलकी चार्जशीट में प्रितिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट(JKLF) के प्रमुख यासीन मलिक को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि हत्या एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी जिसका उद्दश्य कश्मीरी पंडितों में दहशत भरना और उन्हें घाटी से बाहर निकालना था। सरला भट्ट को भारतीय खुफिया एजेंसियों की एजेंट बताया गया और उनका हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया। चार दिन के बाद उनका गोलियों से छलनी शव पाया गया। इसकी जानकारी सरला के परिजनों को बीबीसी ब्रॉडकास्ट से मिली। इसके बाद जब परिजन उनकी अस्थियां और राख लेने श्मशान पहुंचे तो वहां मौजूद 150 से 200 लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू किया और हड्डियों और राख को पैरों से रौंदने लगे। उन लोगों ने हड्डियों को लात मारकर उछाला। किसी तरह परिजन कुछ अस्थियां लेकर वहां से जान बचाकर भागे।
पीओके से आया था सरला का हत्यारा
सरला भट्ट के एक रिश्तेदार ने कहा कि 36 साल बाद न्याय मिलना, न्याय ना मिलने के जैसा है। आज सरला भट्ट के माता-पिता भी जीवित नहीं हैं। उनके सामने उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। हो सकता है कि अब उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। पुलिस का कहना है कि पीओके में रहने वाले खुर्शीद अहमद ने सरला को गोलियों से भून डाला था। इसके बाद वह फिर पीओके भाग गया।
तीन अभियुक्त भी मर चुके हैं
इस चार्जशीट में आरोपी बनाए गए तीन अभियुक्तों की भी मौत हो गई है। उनका नाम अब्दुल हामिद शेख, मोहम्मद यूसुफ सूफी और गुलाम मोहम्मद टपलू था।
कौन थीं सरला भट्ट
सरला भट्ट दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में रहती थीं। उनके पिता शंभुनाथ भट्ट एक स्कूल में हेडमास्टर थे। सरला कुल चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी थीं और वह श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नियोनेटोलॉजी विभाग में नर्स थीं। वह इंस्टिट्यूट के हॉस्टल में ही रहती थीं। कश्मीर में उन दिनों आतंकवाद चरम पर था। इसके बाद भी वह रोज अपनी ड्यूटी पर जाती थीं। 18 अप्रैल 1990 को हॉस्टल से ही उनका अपहरण कर लिया गया।
चार दिन के बाद लाल बाजार के मल्ला बाग उमर कॉलोनी रोड पर उनका गोलियों से छलनी शव पाया गया। शव के पास एक नोट भी मिला जिसमें जेकेएलएफ ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इस नोट में कहा गया कि सरला भट्ट एक जासूस थीं और उनकी मुखबिरी पर ही श्रीनगर के नरवारा में छापेमारी हुई थी। इसके बाद यासीन मलिक भागने में सफल हो गया। फिलहाल वह आतंकी फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में है।
सरला भट्ट के मौसी के बेटे प्रेमदिमन कृष्ण भट्ट के मुताबिक सरला की हत्या की बात उन्हें बीबीसी से पता चली। उन लोगों की बिना जानकारी के ही सरला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब वे राख और अस्थियां लेने पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी हुई और अस्थियों को पैरों से रौंदा और उछाला गया। उन लोगों ने कहा कि तुरंत कश्मीर छोड़कर चले आओ। इसके बाद किसी तरह से मिन्नतें करके वे वहां से भागे।
अगली सुबह ही घर पर हो गया ब्लास्ट
उन्होंने बताया कि अगली सुबह ही उनके घर पर ब्लास्ट हुआ। उन्होंने कहा अगर कोई हमदर्दी रखने वाला मेनगेट से आता था तो उसे भी मार दिया जाता था। कुछ लोग दीवार फांदकर मिलने आए थे। किसी तरह वे जान बचाकर कश्मीर से भागे। इसके बाद घाटी में जमकर नरसंहार हुआ। लोगों को लूट लिया गया और घर जला दिए। कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों पर जबरन कब्जा कर लिया गया।
जांच में क्यों लग गया इतना समय?
18 मार्च 2024 को ही यह केस जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा गया था। एजेंसी ने कहा कि तीन दशकों में होने वाली हिंसा से जांच पर बहुत बुरा असर पड़ा था। घाटी की स्थिति को देखते हुए गवाह सामने आने को तैयार ही नहीं थे। बता दें कि 1989 से 1990 के बीच घाटी में कम से कम 209 कश्मीरी पंडित मारे गए थे। हालांकि कश्मीरी पंडितों के संगठनों का कहना है कि यह संख्या कहीं ज्यादा थी।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें