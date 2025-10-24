Hindustan Hindi News
कौन थीं कमला चौधरी, जिनके लिए विक्रम साराभाई ने बनवाया IIM; दोनों के अफेयर के थे चर्चे

कौन थीं कमला चौधरी, जिनके लिए विक्रम साराभाई ने बनवाया IIM; दोनों के अफेयर के थे चर्चे

संक्षेप: 1950 के दशक की शुरुआत में विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (ATIRA) की स्थापना की, ताकि भारत के वस्त्र उद्योग को आधुनिक बनाया जा सके। यहीं उनकी मुलाकात हुई कमला चौधरी से हुई।

Fri, 24 Oct 2025 11:48 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
भारत को अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई को देश उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संस्थान निर्माण की अद्भुत क्षमता के लिए याद करता है। वे मानते थे कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहकर समाज परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। पर उनके जीवन का एक पहलू ऐसा भी है जो विज्ञान के इतिहास से आगे बढ़कर भावनाओं, संबंधों और विचारों की गहराई को छूता है।

मनोविश्लेषक और लेखक सुधीर काकर की पुस्तक ‘ए बुक ऑफ मेमरी: कन्फेशनस एंड रिफ्लेक्शंस’ के अनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (IIM Ahmedabad) की स्थापना केवल एक शैक्षणिक या सरकारी पहल नहीं थी बल्कि यह एक व्यक्तिगत संबंध से भी जुड़ी कहानी थी।

1950 के दशक की शुरुआत में विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (ATIRA) की स्थापना की, ताकि भारत के वस्त्र उद्योग को आधुनिक बनाया जा सके। यहीं उनकी मुलाकात हुई कमला चौधरी से हुई। वह एक प्रतिभाशाली मनोवैज्ञानिक थीं और अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित थीं और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही थीं।

कमला का व्यक्तित्व और समाज सुधार के प्रति उनका समर्पण साराभाई को गहराई से प्रभावित कर गया। सुधीर काकर के अनुसार, कमला और साराभाई के बीच का बौद्धिक और भावनात्मक रिश्ता लगभग दो दशकों तक चला, हालांकि यह रिश्ता जटिल भी था क्योंकि उस समय साराभाई अपनी पत्नी मृणालिनी साराभाई के साथ विवाहित जीवन में थे।

काकर के अनुसार, कमला चौधरी दिल्ली जाना चाहती थीं ताकि इस निजी संबंध से दूरी बना सकें, लेकिन विक्रम साराभाई ने उन्हें अहमदाबाद में बनाए रखने का एक और रास्ता निकाला। उन्हें एक नए प्रबंधन संस्थान की स्थापना का विचार आया। तत्कालीन सरकार और फोर्ड फाउंडेशन उस समय भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थान तलाश रहे थे। साराभाई ने अपने प्रभाव और तर्क से दोनों को अहमदाबाद को उपयुक्त स्थान के रूप में राजी कर लिया।

इस तरह 1961 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (IIM-A) की स्थापना हुई, जिसमें कमला चौधरी प्रथम संकाय सदस्य बनीं और संस्थान के मूल्य और संस्कृति के निर्माण में अहम भूमिका निभाई।

इस रोमांटिक व्याख्या से हर कोई सहमत नहीं है। विक्रम साराभाई की पुत्री मल्लिका साराभाई ने माना कि उनके पिता और कमला चौधरी के बीच गहरा और आत्मीय संबंध था, लेकिन उन्होंने यह दावा खारिज किया कि IIM अहमदाबाद केवल उसी रिश्ते की वजह से अस्तित्व में आया। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा था, “पापा का कमला से गहरा संबंध था, लेकिन यह सोचना कि देश के लिए प्रबंधन की मजबूत नींव रखने का उनका सपना सिर्फ उन्हें अहमदाबाद में रखने के लिए था तो उनके दृष्टिकोण के साथ अन्याय होगा। मनोविश्लेषक हर बात में यौन कारण ढूंढ़ लेते हैं।”

चाहे IIM अहमदाबाद की कहानी में प्रेम का अंश रहा हो या न रहा हो, यह निर्विवाद है कि कमला चौधरी ने संस्थान की शुरुआती दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी मनोविज्ञान और मानव संसाधन की समझ ने IIM-A को एक विशिष्ट पहचान दी। दूसरी ओर, विक्रम साराभाई का योगदान केवल इस कहानी तक सीमित नहीं था। उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) की स्थापना की और 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की नींव रखी। उनकी यह मान्यता कि विज्ञान का उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए, आज भी भारत की वैज्ञानिक नीति का आधार है।

