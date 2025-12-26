कौन था 1.1 करोड़ रुपये का इनामी माओवादी गणेश उइके? कभी बिछा दी थीं कांग्रेसियों की लाशें

संक्षेप: गणेश उइके की अगुआई में ही 2013 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पदाधिकारियों के काफिले पर हमला हो गया था। इसमें करीब 27 लोग मारे गए थे। इस घटना के पहले से ही वह अंडरग्राउंड था।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के कुख्यात उग्रवादी गणेश उइके (69) के ओड़िशा में कमान संभालने के एक साल से भी कम समय के भीतर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के बाद प्रदेश में नक्सली गतिविधियों की कमर टूट गई है। हाथ में छड़ी और कंधे पर तौलिया रखे गणेश उइके को लोग स्वामी जी के नाम से जानते थे। गणेश उर्फ पाका हनुमंत पर 1.1 करोड़ रुपये का इनाम था।

कांग्रेस के काफिले पर किया था बड़ा हमला 69 साल के गणेश उइके करीब चार दशक से अंडरग्राउंड था। उइके को चार अन्य माओवादियों के साथ कंधामल जिले में मार गिराया गया। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उइके कई बड़े हमलों में शामिल था। 2013 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में झीरम घाटी में माओवादियों ने कांग्रेस पदाधिकारियों के काफिले पर हमला कर दिया था। इसमें करीब 27 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद ही उइके सुरक्षा एजेंसियों के लिए मोस्ट वॉन्टेड माओवादी बन गया।

तेलंगाना का मूल निवासी इस अभियान से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उइके अपने तीन साथियों के साथ मौजूद था, लेकिन अचानक हुई कार्रवाई में मारा गया। अधिकारी ने बताया कि कंधमाल में भीषण ठंड पड़ी रही है और जंगल में तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, एवं इस मौसम ने संभवतः सुरक्षा बलों को समूह को निष्क्रिय करने में मदद की। उइके ने दिसंबर 2024 में ओडिशा संचालन का कार्यभार संभाला था, इससे पहले वह कर्नाटक-केरल-तमिलनाडु दक्षिण क्षेत्रीय ब्यूरो का प्रमुख था।

अधिकारियों ने बताया कि उइके को 2020 में केंद्रीय समिति में पदोन्नत किया गया था और उसने नवंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ में काम किया था। उन्होंने बताया कि उइके को पक्का हनुमंतु, राजेश तिवारी, चमरू और रूपा सहित विभिन्न नामों से जाना जाता था और वह तेलंगाना के नलगोंडा जिले के चेंदुर मंडल के अंतर्गत पुल्लेमाला गांव का मूल निवासी था।

फरवरी में उसने शीर्ष नक्सली नेता सब्यसाची पांडा के पूर्व क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए नियमगिरि स्थानीय संगठन दस्ते का पुनर्गठन किया। पांडा मौजूदा समय में बरहामपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उइके ने कठिन इलाकों और स्थलाकृति का लाभ उठाते हुए ज्यादातर कालाहांडी, रायगढ़, कंधमाल, बौध, नयागढ़ इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया था।

हालांकि, उसी वन और पहाड़ी इलाके में ओडिशा के विशेष अभियान समूह (एसओजी), जिला रिजर्व बल (डीवीएफ) और केंद्रीय पुलिस रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जैसी केंद्रीय बलों के सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में वह मारा गया। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वाई बी खुरानिया ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘उइके की मौत ने ओडिशा में माओवादी गतिविधियों की कमर तोड़ दी है।’’