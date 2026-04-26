भोपाल गैस त्रासदी की ऐसी दर्दनाक तस्वीर, मशहूर फोटोग्राफर रघु राय का 83 की उम्र में निधन
देश के मशहूर फोटोग्राफर रघु राय का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह दो साल से प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी जीवंत तस्वीरें खींची हैं जिनकी वजह से क्रांति आ गई। भोपाल गैस त्रासदी की तस्वीरों की वजह से पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई थी।
भारत के मशहूर फोटोग्राफर रघु राय का 83 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। रघु राय ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपनी जीवंत तस्वीरों के दम पर भोपाल गैस त्रासदी को लेकर पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी। रविवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। परिलार के मुताबिक शाम को चार बजे लोधी श्मशान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके बेटे नितिन राय ने बताया कि दो साल पहले उन्हें पोर्स्टेट कैंसर हुआ था। इलाज के बाद उन्हें काफी हद तक राहत मिली था।
उम्र संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे थे रघु राय
बेटे नितिन राय ने बताया कि उनका कैंसर मस्तिष्क तक पहुंच गया था। उम्र की वजह से उन्हें और भी समस्याएं होरही थीं। उनके परिवार में बेटे नितिन के अलावा तीन बेटियां लगन, अवनि और पूर्वाई और पत्नी गुरमीत हैं। रघु राय ने भोपाल गैस त्रासदी की ऐसी दर्दनाक तस्वीरें खीचीं थीं जिनको देखकर पूरी दुनिया सदमे में आ गई और इस घटना को लेकर बहुस छिड़ गई। इसके अलावा उन्होंने लंबे समय तक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भी साथ काम किया।
आज के पाकिस्तान में हुआ था जन्म
आजादी से पहले ही 1942 में उनका जन्म हुआ था। उनकी जन्मस्थली आज के पाकिस्तान में है। उन्होंने फोटोग्राफी का सफर 1960 में शुरू किया और बड़ी-बड़ी प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने लगे। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों को भी तस्वीरें उपलब्ध करवाईं। इसके अलावा उनकी 18 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।
भारत में फोटो पत्रकारिता के जनक
रघु राय को भारत में फोटो पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। कुछ वर्ष पहले तक भी वह इस फील्ड में ऐक्टिव थे। 1971 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। भोपाल त्रासदी के वक्त उनकी एक तस्वीर बहुत फेमस हुई थी। इसमें एक मासूम बच्चे का शव पड़ा हुआ था। इसके बाद पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई थी कि आखिर कॉर्पोरेट की लोगों के जीवन के प्रति क्या जिम्मेदारी है। उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के जीवन के कई लम्हों को तस्वीरों में उतारा। मदर टेरेसा की तस्वीरें भी काफी फेमस हुईं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रघु राय को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पांच दशक तक फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में अतुल्य काम करने वाले रघु राय को दुनिया याद रखेगी। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम समेत कई महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज करने वाले व्यक्तित्व को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें