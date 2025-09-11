कौन थे ट्रंप के खास चार्ली कर्क, भारतीयों पर उठाते थे सवाल; भरी सभा में हुई हत्या

बुधवार को चार्ली कर्क यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 180 मीटर दूर एक इमारत से हमलावर ने गोली चलाई थी। FBI निदेशक काश पटेल ने कहा है कि संदिग्ध को पकड़ लिया गया है और जांच जारी है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कंजर्वेटिव नेता कर्क की हत्या बुधवार को उस समय की गई, जब वह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 31 साल के चार्ली इजरायल के भी करीबी थे और कई मौकों पर कॉलेज छात्रों के साथ गाजा युद्ध पर बहस करते नजर आते थे। इस घटना के बाद उनकी तरफ से भारत को लेकर दिए गए बयान चर्चा में आ रहे हैं।

भारतीयों को वीजा पर उठाए थे सवाल चुनाव प्रचार के दिनों से ही अमेरिका फर्स्ट ट्रंप का बड़ा एजेंडा रहा है। चार्ली भी इसे आगे बढ़ा रहे थे। 2 सितंबर को ही उन्होंने एक्स पर लिखा था, 'अमेरिका को भारत से आने वाले लोगों के लिए वीजा देने की जरूरत नहीं है। शायद किसी भी तरह के अवैध आव्रजन (इमीग्रेशन) ने अमेरिका कामगारों को प्रभावित नहीं किया है, जितना भारतीयों ने किया है। बहुत हो गया। हम पूरी तरह भर चुके हैं और अपने लोगों को प्राथमिकता देते हैं।'

कौन थे चार्ली कर्क सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाले चार्ली को TPUSA यानी टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने इसकी स्थापना 2012 में महज 18 साल की उम्र में की थी। उनका जन्म शिकागो के एक उपनगरीय क्षेत्र में हुआ था। लॉन्चिंग के बाद से ही संगठन तेजी से बढ़ा और अमेरिका के कॉलेजों में इसका विस्तार हुआ। कहा जाता है कि इसके 800 से ज्यादा चैप्टर हैं, जो अलग-अलग कॉलेजों में काम कर रहे हैं।

खबर है कि इस संगठन ने साल 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान युवाओं को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। कॉलेज छात्रों के साथ उनकी कई डिबेट्स सोशल मीडिया पर वायरल होती रही हैं। साथ ही वह फॉक्स न्यूज पर कार्यक्रम 'द कर्क शो' के होस्ट भी थे।

इजरायल के करीबी टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के अनुसार, चार्ली इजरायल का भी खुलकर समर्थन करते थे। उनकी संस्था TPUSA के कई इजरायल समर्थक संगठनों से संपर्क थे। साथ ही वह अपने कार्यक्रमों में इजरायल समर्थक लोगों को भी बुलाते थे। खास बात है कि चार्ली खुद इजरायल जा चुके हैं, जहां उन्हें मुल्क के लिए ट्रंप की नीतियों की तारीफ की थी।

साल 2019 में यरूशलम की जनता को संबोधत करते हुए उन्होंने कहा था, 'मैं बहुत बड़ा इजरायल समर्थक हूं। मैं एक इवेंजिलिकल क्रिश्चियन हूं। मैं एक कंजर्वेटिव हूं। मैं एक ट्रंप समर्थक हूं। मैं रिपब्लिकन हूं और मैंने अपना पूरा जीवन इजरायल का बचाव किया है।'

ट्रंप ने जताया दुख चार्ली की मौत पर ट्रंप ने दुख जताया है। उन्होंने कहा, 'सालों तक कट्टरपंथी वामपंथियों ने चार्ली जैसे शानदार अमेरिकियों की तुलना नाजियों और दुनिया के बुरे अपराधियों से की है।' उन्होंने चार्ली को 'सच्चाई के लिए शहीद' बताया है। साथ ही कहा है कि वह इस पर बड़ा ऐक्शन लेंगे।

ट्रंप ने कहा, 'मेरा प्रशासन इस अत्याचार और अन्य राजनीतिक हिंसाओं में शामिल हर एक शख्स को खोज निकालेगा। इनमें वो संस्थाएं भी शामिल हैं, जो इन्हें फंड देती हैं और समर्थन करती हैं। साथ वो लोग भी शामिल हैं, जो हमारे न्यायाधीशों, कानून अधिकारियों और उन सभी लोगों को निशाना बनाते हैं, जो हमारे देश में व्यवस्था लाने की कोशिश करते हैं।'

उन्होंने कहा, 'इस वीभत्स घटना के कारण चार्ली की आवाज और भी बड़ी हो गई है। भगवान उनके परिवार का ख्याल रखे।'