कौन थे चंद्रनाथ रथ? एयरफोर्स की नौकरी छोड़ बने शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड, बंगाल में बेरहमी से हत्या

बुधवार देर रात उत्तर 24-परगना के मध्यमग्राम के पास अज्ञात हमलावरों ने सुवेंदु अधिकारी के PA की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने कम से कम 16 राउंड की फायरिंग की।

Suvendu Adhikari PA Chandranath Rath shot dead: पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद बुधवार को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे देश में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने शुभेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे चंद्रनाथ रथ को देर रात गोलियों से भून दिया। भाजपा ने इस हत्या के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद राज्य में हिंसा और भड़कने के आशंका है।

इससे पहले पुलिस ने बताया कि उत्तर 24-परगना के मध्यमग्राम के पास अज्ञात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गाड़ी रोकी और गोलियां चला दीं। हमला तब हुआ जब वे मध्यमग्राम के दोहरिया इलाके से गुजरते हुए अपने घर लौट रहे थे। मध्यमग्राम कोलकाता से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक बदमाशों ने चंद्रनाथ रथ की कार को निशाना बनाते हुए कम से कम 16 राउंड गोलियां चलाईं। हमले के समय रथ के साथ एक अन्य शख्स, बुद्धदेव बेरा गाड़ी के अंदर मौजूद था। दोनों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रथ को मृत घोषित कर दिया। वहीं बेरा को भी गंभीर चोटें आई हैं और इलाज जारी है।

कौन थे चंद्रनाथ रथ? 41 वर्षीय चंद्रनाथ रथ बंगाल की सक्रिय राजनीति का कोई बड़ा सार्वजनिक चेहरा नहीं थे, लेकिन भाजपा में उनका ओहदा बड़ा था। वे मूल रूप से पूर्व मेदिनीपुर के चंडीपुर के रहने वाले थे। रामकृष्ण मिशन के छात्र रहे चंद्रनाथ काफी मृदुभाषी और अनुशासित माने जाते थे। एक समय उनका झुकाव आध्यात्म की ओर भी था, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय वायुसेना (IAF) ज्वाइन कर लिया।

बने शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड करीब दो दशक तक वायुसेना में देश की सेवा करने के बाद उन्होंने वीआरएस (VRS) ले लिया। कुछ समय कॉर्पोरेट सेक्टर में बिताने के बाद वे शुभेंदु अधिकारी की कोर टीम का हिस्सा बन गए।चंद्रनाथ और शुभेंदु अधिकारी का रिश्ता काफी पुराना था। उनका परिवार पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़ा था और उनकी मां हसी रथ पूर्व मेदिनीपुर में पंचायत सदस्य भी रही थीं। 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हुए, तो रथ का परिवार भी भाजपा से जुड़ गया।

चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी का पूरा कामकाज संभालते थे। हाल में हुए चुनावों में भवानीपुर में लॉजिस्टिक्स और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। रिपोर्ट्स की मानें तो शुभेंदु अधिकारी उन पर आंख बंद कर भरोसा करते थे और उन्हें भाजपा के भीतर एक उभरते हुए संगठनात्मक चेहरे के रूप में देखा जा रहा था।