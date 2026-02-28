कौन थे सबसे पहले भारत का संविधान लिखने वाले बीएन राउ? दो महीने में ही तैयार कर दिया था ड्राफ्ट
संविधान प्रारूप समिति में सलाहकर के तौर पर शामिल बीएन राउ ने दो महीने में ही संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार कर दिया था। इसी के आधार पर आगे का काम किया गया। उन्होंने कई देशों में जाकर संविधान की तैयारी की थ।
संविधान निर्माण की बात आती है तो लोगों के मन में पहला नाम बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर का आता है। संविधान बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। हालांकि बाबासाहेब के अलावा भी कई ऐसे लोग थे जिनका संविधान निर्माण में अहम योगदान था। संविधान को सात सदस्यों की एक तदर्थ समिति ने लिखा था और इसके अध्यक्ष बाबासाहेब थे। इसी समिति में बेनेगल नरसिंह राव भी थे जो कि संविधान लिखने का काम कर रहे थे। उन्होंने संविधान को जल्द लिखने में तो सहयोग दिया ही हाथ ही वह आजादी से पहले भी नीति निर्माण की गतिविधियों में शामिल थे। वह दुनियाभर में कानून और संविधान के जानकारों से बातचीत कर रहे थे।
राव ने राजनीति के प्लैटफॉर्म पर आकर कभी भाषण नहीं दिए और ना ही सार्वजनिक रूप से कोई बात रखी। उनका जन्म 1887 में मैंगलोर में हु था। उनके पिता एक डॉक्टर और शिक्षाविद थे। पंडित नेहरू राव की काफी तारीफ किया करते थे। उन्होंने राव को बहुत चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति कहा था। 1970 में राव सिविल सर्विस में शामिल हुए थे। उस सयम यह परीक्षा सबसे कठिन हुआ करती थी। इसमें भारत के लोग मुश्किल से ही शामिल हो पाते थे।
बीएन राव ने तैयार किया संविधान का पहले ड्राफ्ट
1930 के आसपास सरकार ने उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट में संशोधन करने का काम सौंपा था। बाद में राव कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बन गए। 1944 में उन्होंने जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री के तौर पर भी काम किया। 1947 में उन्हें संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद राव ने ही संविधान का पहले ड्राफ्ट तैयार किया था। इस दौरान वह अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और कनाडा भी गए। उन्होंने जानकारों और जजों से मुलाकात की और उनसे कई सवालों के जवाब हासिल किए।
दो महीने में ही तैयार हो गया पहला ड्राफ्ट
बीएन राव ने पहला ड्राफ्ट मात्र दो महीने में तैयार कर दिया था। इसमें 240 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थीं। यह भारत के संविधान का पहला पूर्ण स्वरूप था। इसके आधार पर ही ड्राफ्टिंग कमेटी ने आगे का काम शुरू किया। राव का मानना था कि अधिकारों का वादा केवल कागज प नहीं होना चाहिए बल्कि इसे लागू भी करना चाहिए। लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। इसी विचार से आर्टिकल 32 बनाया गया।
बता दें कि आज भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानों में है। इसमें 448 आर्टिकल, 25 खंड, 12 अनुसूची और 105 संशोधन शामिल हैं। संविधान बनने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. रजेंद्र प्रसाद ने राव को धन्यवाद दिया था और कहा था कि उनके ज्ञान और प्रयास की वजह से यह संविधान तैयार हो पाया है। उन्होंने कहा था कि संविधान निर्माण को लिए धन्यवाद के अधिकारी राउ ही हैं। तब तक राउ संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन चुके थे।
