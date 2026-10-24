दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के घर पर किसने किया कब्जा? ED ने दर्ज कराया FIR
इससे पहले एक बयान में कहा गया था कि ठाणे स्थित इस फ्लैट को कासकर ने एक स्थानीय रियल एस्टेट डेवलपर सुरेश देवीचंद मेहता से जबरन वसूली के जरिए हासिल किया था।
महाराष्ट्र के ठाणे में अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के भाई का फ्लैट पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है। यह फ्लैट कासकर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान 2022 में जब्त किया गया था। एजेंसी ने बयान जारी कर कहा कि कुछ लोग इस प्रॉपर्टी में घुस गए। उन्होंने ताले के साथ छेड़छाड़ की और ED द्वारा लगाया गया कब्जे का नोटिस भी हटा दिया। साथ ही उन्होंने फ्लैट पर अपना मालिकाना हक होने का दावा किया।
जांच एजेंसी ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस अवैध कब्जे की जानकारी मिली उन्होंने मुंबई में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत को इस बारे में सूचित किया। अदालत ने पुलिस की मदद से फ्लैट का कब्जा वापस लेने का निर्देश दिया। ED के अनुसार, इसके बाद पुलिसकर्मियों और गवाहों की मौजूदगी में फ्लैट का ताला बदल दिया गया और फ्लैट का कब्जा वापस ले लिया गया।
ईडी ने फिर लगाया नोटिस
एजेंसी ने कहा, "वहां एक नया नोटिस भी लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वह ED के कार्यालय या उस अदालत से संपर्क कर सकता है जहां इस मामले की सुनवाई चल रही है।"
इससे पहले एक बयान में कहा गया था कि ठाणे स्थित इस फ्लैट को कासकर ने एक स्थानीय रियल एस्टेट डेवलपर सुरेश देवीचंद मेहता से जबरन वसूली के जरिए हासिल किया था।
ईडी के कब्जे में थी संपत्ति
आपको बता दें कि जबरन वसूली के आरोपों के मामले में कासकर और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चल रही जांच के तहत ED ने अप्रैल 2022 में PMLA के तहत इस फ्लैट को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। सितंबर 2022 में PMLA की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा जब्ती के आदेश की पुष्टि किए जाने के बाद ED ने दिसंबर 2024 में इस प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया और वहां इस संबंध में एक नोटिस भी लगा दिया था।
ED ने बताया कि यह फ्लैट मई 2015 में मुमताज एजाज शेख के नाम पर रजिस्टर कराया गया था, जो कासकर के खिलाफ चल रहे इस मामले में एक सह-आरोपी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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