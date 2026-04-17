हाफिज के करीबी हमजा को किसने मारी गोली, भारत के दुश्मनों को पाक में निपटाने वाला 'धुरंधर' कौन?
पिछले दो-तीन वर्षों में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के कई शीर्ष कमांडरों का रहस्यमय तरीके से सफाया हुआ है।
पाकिस्तान की धरती पर पनाह लिए भारत में मोस्ट वॉन्टेड घोषित आतंकियों के लिए अज्ञात हमलावर काल बन गए हैं। बीते बुधवार को प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संस्थापक सदस्य और हाफिज सईद के करीबी आमिर हमजा को लाहौर में निशाना बनाया गया है। पुलिस के अनुसार, गुरुवार को मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने हमजा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। वह गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।
पिछले दो-तीन वर्षों में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के कई शीर्ष कमांडरों का रहस्यमय तरीके से सफाया हुआ है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में इन हत्याओं का श्रेय अक्सर अज्ञात बंदूकधारियों को दिया जाता रहा है। 2023 के बाद इन हत्याओं में एक खास तेजी देखी गई, जब महज सात महीनों के भीतर सात बड़े आतंकियों को मार गिराया गया।
'धुरंधर' ने इन आतंकियों को किया ढेर:
मोहम्मद ताहिर अनवर: जैश प्रमुख मसूद अजहर का बड़ा भाई, जिसकी पिछले महीने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
अबू कतल (कतल सिंधी): हाफिज सईद का करीबी और 2024 के रियासी हमले का मास्टरमाइंड। मार्च 2023 में झेलम सिंध में मारा गया।
शाहिद लतीफ: 2016 के पठानकोट हमले का मुख्य आरोपी। अक्टूबर 2023 में सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने उसे ढेर कर दिया।
परमजीत सिंह पंजवड़: 'खालिस्तान कमांडो फोर्स' का प्रमुख, जिसे मई 2023 में लाहौर के जौहर टाउन में सुबह की सैर के दौरान गोली मार दी गई थी।
मुफ्ती कैसर फारूक: हाफिज सईद का एक और करीबी सहयोगी, जिसे अक्टूबर 2023 में कराची के एक धार्मिक संस्थान के पास निशाना बनाया गया।
ख्वाजा शाहिद (मियां मुजाहिद): लश्कर का यह कमांडर PoK के नीलम घाटी से अगवा किया गया था और बाद में उसकी सिर कटी लाश मिली।
अकरम खान गाजी: लश्कर की भर्ती सेल का मुख्य चेहरा, जिसे नवंबर 2023 में बाइक सवार हमलावरों ने मार डाला।
पुराने हिसाब भी हो रहे बराबर
यह सिलसिला केवल नए आतंकियों तक सीमित नहीं है। 1999 के कुख्यात IC-814 विमान अपहरण कांड के मुख्य अपहर्ताओं में से एक, मिस्त्री जहूर इब्राहिम को भी मार्च 2022 में कराची में मार गिराया गया था। वह सालों से जाहिद अखुंद के फर्जी नाम से पाकिस्तान में छिपा बैठा था, लेकिन अज्ञात हमलावरों की गोलियों से नहीं बच सका।
लगातार हो रही इन घटनाओं ने पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, जबकि आतंकी संगठनों के भीतर भारी डर का माहौल है। इन हमलों के पीछे कौन है, यह अब भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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