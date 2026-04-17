Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हाफिज के करीबी हमजा को किसने मारी गोली, भारत के दुश्मनों को पाक में निपटाने वाला 'धुरंधर' कौन?

Apr 17, 2026 07:01 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share

पिछले दो-तीन वर्षों में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के कई शीर्ष कमांडरों का रहस्यमय तरीके से सफाया हुआ है।

हाफिज के करीबी हमजा को किसने मारी गोली, भारत के दुश्मनों को पाक में निपटाने वाला 'धुरंधर' कौन?

पाकिस्तान की धरती पर पनाह लिए भारत में मोस्ट वॉन्टेड घोषित आतंकियों के लिए अज्ञात हमलावर काल बन गए हैं। बीते बुधवार को प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संस्थापक सदस्य और हाफिज सईद के करीबी आमिर हमजा को लाहौर में निशाना बनाया गया है। पुलिस के अनुसार, गुरुवार को मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने हमजा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। वह गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

पिछले दो-तीन वर्षों में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के कई शीर्ष कमांडरों का रहस्यमय तरीके से सफाया हुआ है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में इन हत्याओं का श्रेय अक्सर अज्ञात बंदूकधारियों को दिया जाता रहा है। 2023 के बाद इन हत्याओं में एक खास तेजी देखी गई, जब महज सात महीनों के भीतर सात बड़े आतंकियों को मार गिराया गया।

'धुरंधर' ने इन आतंकियों को किया ढेर:

मोहम्मद ताहिर अनवर: जैश प्रमुख मसूद अजहर का बड़ा भाई, जिसकी पिछले महीने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

अबू कतल (कतल सिंधी): हाफिज सईद का करीबी और 2024 के रियासी हमले का मास्टरमाइंड। मार्च 2023 में झेलम सिंध में मारा गया।

शाहिद लतीफ: 2016 के पठानकोट हमले का मुख्य आरोपी। अक्टूबर 2023 में सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने उसे ढेर कर दिया।

परमजीत सिंह पंजवड़: 'खालिस्तान कमांडो फोर्स' का प्रमुख, जिसे मई 2023 में लाहौर के जौहर टाउन में सुबह की सैर के दौरान गोली मार दी गई थी।

मुफ्ती कैसर फारूक: हाफिज सईद का एक और करीबी सहयोगी, जिसे अक्टूबर 2023 में कराची के एक धार्मिक संस्थान के पास निशाना बनाया गया।

ख्वाजा शाहिद (मियां मुजाहिद): लश्कर का यह कमांडर PoK के नीलम घाटी से अगवा किया गया था और बाद में उसकी सिर कटी लाश मिली।

अकरम खान गाजी: लश्कर की भर्ती सेल का मुख्य चेहरा, जिसे नवंबर 2023 में बाइक सवार हमलावरों ने मार डाला।

पुराने हिसाब भी हो रहे बराबर

यह सिलसिला केवल नए आतंकियों तक सीमित नहीं है। 1999 के कुख्यात IC-814 विमान अपहरण कांड के मुख्य अपहर्ताओं में से एक, मिस्त्री जहूर इब्राहिम को भी मार्च 2022 में कराची में मार गिराया गया था। वह सालों से जाहिद अखुंद के फर्जी नाम से पाकिस्तान में छिपा बैठा था, लेकिन अज्ञात हमलावरों की गोलियों से नहीं बच सका।

लगातार हो रही इन घटनाओं ने पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, जबकि आतंकी संगठनों के भीतर भारी डर का माहौल है। इन हमलों के पीछे कौन है, यह अब भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Pakistan News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।