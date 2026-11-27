मुंबई को धमकी देने वाला कौन? पकड़ा गया अमेरिकी टेक एक्सपर्ट, 1500 फर्जी ईमेल भेजने का शक
मुंबई में बीएमसी, बीएसई, मेट्रो स्टेशन, स्कूल और अदालतों को बम धमकी वाले ईमेल भेजने के मामले में पुलिस को बड़ा सुराग मिला है। 1500 फर्जी धमकी वाले ईमेल भेजने के शक में अमेरिका में काम कर चुके टेक एक्सपर्ट को तमिलनाडु में हिरासत में लिया गया है।
मुंबई में पिछले कुछ समय से बम से उड़ाने की धमकी वाले कई ईमेल भेजे गए हैं। इस मामलों में पुलिस को एक अहम सुराग मिला है। पुलिस को शक है कि अमेरिका में काम कर चुके 28 वर्षीय टेक्नीकल एक्सपर्ट ने मुंबई में बीएमसी कार्यालय, मेट्रो स्टेशन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), अदालतों, स्कूलों और कई अन्य अहम जगहों को धमकी भरे ईमेल भेजे थे। आरोपी को जुलाई में चेन्नई एयरपोर्ट पर तमिलनाडु पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर हिरासत में लिया था। आरोपी की पहचान तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के रहने वाले शरथ सुब्रमण्यम शंकर के रूप में हुई है। फिलहाल वह तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में है।
दो साल में 1500 फर्जी धमकी वाले ईमेल भेजने का शक
पुलिस को संदेह है कि शरथ ने पिछले दो वर्षों में देश की विभिन्न एजेंसियों को करीब 1500 फर्जी धमकी वाले ईमेल भेजे। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपी की हिरासत मिलने के बाद उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी, ताकि धमकी भेजने के पीछे की वजह पता चल सके।
मुंबई पुलिस की जांच में शामिल एक अधिकारी ने ईमेल से मिले सुराग के आधार पर आरोपी से संपर्क किया था। बातचीत के दौरान आरोपी को पता नहीं चला कि वह एक पुलिसकर्मी से बात कर रहा है। पुलिस के सवाल पर उसने अपने निजी ईमेल अकाउंट से जवाब दिया, जिसके जरिए उसकी पहचान और अन्य जानकारी जुटाई गई। यह जानकारी तमिलनाडु पुलिस के साथ साझा की गई, जिसके बाद अमेरिका से लौटने पर उसे गिरफ्तार किया गया।
धमकी मिलने पर खाली कराए गए परिसर, सुरक्षा बढ़ाई गई
मुंबई में हर धमकी वाले ईमेल के बाद संबंधित परिसर को खाली कराने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की प्रक्रिया अपनाई गई। बम की जांच के लिए बम निरोधक दस्ते, स्निफर डॉग स्क्वॉड, स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच के कर्मियों को तैनात किया गया।
कई मामलों में सार्वजनिक सेवाएं भी प्रभावित हुईं। हालांकि, जांच में अब तक सभी धमकियां फर्जी निकलीं। आरोपी की गिरफ्तारी से पहले 10 जून को बीएसई को भी धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसमें भवन के अंदर विस्फोटक होने का दावा किया गया था।
अलग-अलग ईमेल और वीपीएन के इस्तेमाल से जांच में देरी
धमकी वाले ईमेल अलग-अलग अकाउंट से भेजे गए थे। भेजने वाले ने वीपीएन और पहचान छिपाने वाली अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया था, जिससे डिजिटल माध्यम से उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया। इसी वजह से जांच में देरी हुई।
फर्जी ईमेल अकाउंट बनाने वाले दूसरे आरोपी की भूमिका भी जांच के घेरे में
मुंबई में धमकी वाले ईमेल भेजने के मामलों में उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए 24 वर्षीय अंकित शंखवार की भूमिका भी जांची जा रही है। यूपी एटीएस के मुताबिक, अंकित कई फर्जी ईमेल अकाउंट बनाने और उन्हें उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क से जुड़ा था। शुरुआती जांच में पता चला कि उसके बनाए ईमेल अकाउंट का इस्तेमाल 12 नवंबर को मुंबई के कई प्रमुख संस्थानों को धमकी भेजने के लिए किया गया था।
एटीएस का दावा है कि अंकित ने ये ईमेल अकाउंट बांग्लादेश के एक नागरिक को बेचे थे, जिनका बाद में मुंबई में धमकी भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया। एजेंसी के मुताबिक, अंकित को इन अकाउंट्स की आपूर्ति के बदले तुर्किये और मिस्र जैसे देशों से 50 हजार डॉलर यानी करीब 47 लाख रुपये मिले थे। हालांकि, मुंबई पुलिस अभी अंकित की भूमिका की पुष्टि नहीं कर पाई है।
पुलिस पता लगा रही धमकी भेजने के पीछे मकसद
मुंबई क्राइम ब्रांच की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट और स्थानीय पुलिस थानों में इस मामले की अलग-अलग जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद धमकी भेजने का तरीका, मकसद और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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