क्या भारत में फिर यात्रा पर रोक लगाने की जरूरत? निपाह वायरस के मामले आने पर WHO का जवाब

संक्षेप: निपाह वायरस को खतरनाक रोगजनक माना जाता है, क्योंकि इसकी मृत्यु दर 40 से 75 प्रतिशत तक है। फिलहाल, निपाह के संक्रमण का कोई स्थायी इलाज नहीं है और वैक्सीन अभी टेस्ट के दौर में हैं। निपाह मुख्य रूप से चमगादड़ों से फैलता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने साफ किया है कि भारत में निपाह वायरस के 2 मामलों से आगे फैलने का जोखिम कम है। संगठन ने रॉयटर्स को बताया कि भारत में ऐसे प्रकोपों को नियंत्रित करने की मजबूत क्षमता है और अभी तक मानव से मानव में संक्रमण का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि, चमगादड़ों में मौजूद इस वायरस से आगे संपर्क की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं गया है। WHO ने यात्रा या व्यापार पर कोई रोक लगाने की सिफारिश नहीं की है। हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों ने हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग बढ़ाई है, लेकिन WHO का मानना है कि सामान्य सतर्कता पर्याप्त है।

निपाह वायरस को खतरनाक रोगजनक माना जाता है, क्योंकि इसकी मृत्यु दर 40 से 75 प्रतिशत तक है। फिलहाल, निपाह के संक्रमण का कोई स्थायी इलाज नहीं है और वैक्सीन अभी टेस्ट के दौर में हैं। निपाह वायरस मुख्य रूप से चमगादड़ों से फैलता है। यह कभी-कभी सूअर जैसे संक्रमित जानवरों या दूषित फलों के जरिए मनुष्यों तक पहुंचता है। इंफेक्शन बुखार, सिरदर्द और मस्तिष्क की सूजन का कारण बनता है। व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमण आसान नहीं होता, इसके लिए लंबे समय तक निकट संपर्क जरूरी है।