Hindi NewsIndia NewsWHO sees low risk of Nipah virus spreading beyond India total cases
क्या भारत में फिर यात्रा पर रोक लगाने की जरूरत? निपाह वायरस के मामले आने पर WHO का जवाब

संक्षेप:

निपाह वायरस को खतरनाक रोगजनक माना जाता है, क्योंकि इसकी मृत्यु दर 40 से 75 प्रतिशत तक है। फिलहाल, निपाह के संक्रमण का कोई स्थायी इलाज नहीं है और वैक्सीन अभी टेस्ट के दौर में हैं। निपाह मुख्य रूप से चमगादड़ों से फैलता है।

Jan 30, 2026 12:56 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने साफ किया है कि भारत में निपाह वायरस के 2 मामलों से आगे फैलने का जोखिम कम है। संगठन ने रॉयटर्स को बताया कि भारत में ऐसे प्रकोपों को नियंत्रित करने की मजबूत क्षमता है और अभी तक मानव से मानव में संक्रमण का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि, चमगादड़ों में मौजूद इस वायरस से आगे संपर्क की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं गया है। WHO ने यात्रा या व्यापार पर कोई रोक लगाने की सिफारिश नहीं की है। हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों ने हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग बढ़ाई है, लेकिन WHO का मानना है कि सामान्य सतर्कता पर्याप्त है।

निपाह वायरस को खतरनाक रोगजनक माना जाता है, क्योंकि इसकी मृत्यु दर 40 से 75 प्रतिशत तक है। फिलहाल, निपाह के संक्रमण का कोई स्थायी इलाज नहीं है और वैक्सीन अभी टेस्ट के दौर में हैं। निपाह वायरस मुख्य रूप से चमगादड़ों से फैलता है। यह कभी-कभी सूअर जैसे संक्रमित जानवरों या दूषित फलों के जरिए मनुष्यों तक पहुंचता है। इंफेक्शन बुखार, सिरदर्द और मस्तिष्क की सूजन का कारण बनता है। व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमण आसान नहीं होता, इसके लिए लंबे समय तक निकट संपर्क जरूरी है।

आम जनता के लिए कितना जोखिम

भारत में छोटे-मोटे प्रकोप समय-समय पर आते रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आम जनता के लिए जोखिम फिलहाल न्यूनतम है। WHO ने भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति पर नजर रखी है और संक्रमण के स्रोत की जांच जारी है। भारत में निपाह वायरस कोई नई बीमारी नहीं है। दिसंबर के अंत में पश्चिम बंगाल में 2 स्वास्थ्य कर्मियों में इसकी पुष्टि हुई, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। यह देश में निपाह से इंफेक्शन का 7वां और पश्चिम बंगाल में तीसरा के केस था। 2001 और 2007 में बांग्लादेश से सटे इलाकों में इसके संक्रमण पाए गए थे। केरल भी सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में गिना जाता है, जहां 2018 से अब तक दर्जनों मौतें दर्ज की जा चुकी हैं।

