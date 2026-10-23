कम पढ़े-लिखे लोगों को शुगर-हाई बीपी का खतरा ज्यादा; WHO की रिपोर्ट ने चौंकाया
कम पढ़े-लिखे लोगों में मधुमेह और हाई बीपी की दर ज्यादा मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये स्थितियां सिर्फ उम्र पर निर्भर नहीं करती, बल्कि व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक स्थिति अहम है।
कम पढ़े-लिखे और कम आय वर्ग वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह की दर सबसे अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा से भी कम पढ़े-लिखे समूह में डायबिटीज की दर 14.8% है,जबकि माध्यमिक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त समूह में यह घटकर आधी यानी 7.4% रह गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि गैर-संचारी रोगों का खतरा सिर्फ उम्र से जुड़े कारणों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक स्थिति अहम है।
कम और मध्यम आय वाले देशों में मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर का एक साथ होना दिल के दौरों, किडनी की बीमारियों और असमय मृत्यु के खतरों को काफी बढ़ा देता है? रिपोर्ट के अनुसार मधुमेह से पीड़ित वयस्कों में हाइपरटेंशन होने का खतरा पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है। सबसे कम शिक्षित वर्ग में यह दर 69.7% उच्च शिक्षित वर्ग में 55.0 प्रतिशत है।
भारत में असमानता एक बड़ी चुनौती
भारत में किए गए अध्ययनों में सामने आया कि स्वास्थ्य संबंधी रोकथाम, जांच और बीमारियों के नियंत्रण में सामाजिक-आर्थिक असमानता एक प्रमुख बाधा बनी हुई है। भारत में गरीब, अशिक्षित और ग्रामीण महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की शुरुआती जांच की दर काफी कम है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में और भी कम है। भारत में 2 फीसदी से भी कम महिलाओं की स्क्रीनिंग हो रही है।
कैंसर में भी वही हालात
रिपोर्ट के अुसार, 2019 में 30–49 वर्ष की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की वैश्विक दर 35 फीसदी थी। उच्च आय वाले देशों में यह दर 83 फीसदी तक पहुंच गई, वहीं निम्न-मध्यम और निम्न आय वाले देशों में यह केवल 8 फीसदी से 11 फीसदी के आसपास ही सिमट कर रह गई। स्क्रीनिंग में इस भारी अंतर का सीधा असर मौतों पर पड़ता है।
समय पर जांच और इलाज नहीं हो पा रहा
रिपोर्ट के अनुसार कम शिक्षा का असर सिर्फ बीमारी होने पर ही नहीं, बल्कि उसके इलाज पर भी पड़ता है। गरीब और कम पढ़ी-लिखी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की समय पर जांच कराने की दर सबसे कम है। सही जानकारी और वित्तीय संसाधनों के अभाव में यह वर्ग बीमारियों की रोकथाम और डॉक्टर के परामर्श से वंचित रह जाता है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें