केतन अग्रवाल को किसने दिया धक्का? इस बात के सबूत नहीं, सिया गोयल के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांगी इजाजत

Ketan Murder Case Updates: केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले की खाई में गिरकर मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है।

Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड पर पुणे की एक अदालत में सुनवाई हो रही है। इस दौरान पुलिस ने बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया है। पुलिस का कहना है कि इस बात के पुख्ता सबूत नहीं हैं कि आखिर केतन को किसने धक्का दिया है। इसलिए पुलिस ने कोर्ट से इस केस की मुख्य आरोपी सिया गोयल (Siya Goyal) का लाई-डिटेक्टर टेस्ट कराने की इजाजत मांगी है।

पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी (Chetan Chaudhary) के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन जांच को आगे बढ़ाने के लिए यह पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी है। पुलिस का कहना है कि टेस्ट से नई जानकारियां मिल सकती हैं। आपको बता दें कि जिन मामलों में साक्ष्य के अभाव होते हैं, उनमें इस तरह की जांच कराई जाती है। हालांकि, इस टेस्ट से मिले रिजल्ट को कोर्ट में ठोस सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है।

केतन को मारने के लिए प्लानिंग पुलिस पूछताछ में यह बात सामने आई है कि सिया गोयल केतन अग्रवाल के साथ अपनी सगाई तोड़ना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि सगाई टूटने से समाज में उसकी और उसके परिवार की बदनामी होगी। इसलिए उसने सगाई तोड़ने के बजाय केतन को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची और इसे एक हादसा साबित करने का प्लान भी बनाया। इतना ही नहीं, अगर यह प्लान फेल हो जाता तो इसके लिए प्लान बी और सी भी तैयार किया। इसमें उसके प्रेमी ने उसकी काफी मदद की।ब

सिया ने जानबूझकर पासपोर्ट गायब किया पुलिस जांच के मुताबिक, सिया ने मुंबई एयरपोर्ट जाते समय रास्ते में एक मॉल पर रुकने के दौरान केतन का पासपोर्ट चुराया था। बाद में उसने उसे फाड़कर जला दिया। परिवार शादी से पहले बाली घूमने जाने वाला था, लेकिन एयरपोर्ट पर केतन को पासपोर्ट नहीं मिला, जिसके कारण पूरी यात्रा रद्द करनी पड़ी।

केतन अग्रवाल का फोन कुछ समय तक उसकी मंगेतर सिया गोयल के पास रहा था। लेकिन बाद में उसने अग्रवाल परिवार को सौंप दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष ने सोमवार को दोनों आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ाने का अनुरोध करते हुए अदालत को बताया था कि जांचकर्ता यह पता लगाना चाहते हैं कि जब सिया के पास केतन का फोन था तब उसने फोन से कोई सबूत मिटाया या नष्ट तो नहीं किया।

300 फीट गहरी खाई में फेंकी डमी पुलिस ने बुधवार को चेतन चौधरी के साथ घटनास्थल पर जाकर अपराध के घटनाक्रम को समझने के लिए दृश्यों का रूपांतरण किया। पुणे ग्रामीण के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शुभम कुमार ने कहा कि केतन की लंबाई और वजन के बराबर एक फाइबर डमी को करीब 300 फीट गहरी खाई में फेंका गया।