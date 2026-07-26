छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखकर अमित शाह से पूछे सवाल
राहुल का कहना है कि छात्र सिर्फ उचित शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे, लेकिन सुरक्षाबलों ने उन पर बल प्रयोग किया। सरकार की जिम्मेदारी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा करने और उनकी शिकायतों का संवाद के जरिए समाधान करने की है।
Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जवाबदेही लेने की मांग की है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर पूछा है कि छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया? राहुल का कहना है कि छात्र सिर्फ उचित शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे, लेकिन सुरक्षाबलों ने उन पर बल प्रयोग किया। वह आगे लिखते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा करने और उनकी शिकायतों का संवाद के जरिए समाधान करने की है। इस तरह की बर्बर कार्रवाई लोकतांत्रिक मर्यादा को तार-तार कर देती है।
राहुल गांधी ने अमित शाह से पूछा है कि गृह मंत्री के तौर पर क्या आपने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन समेत घातक बल प्रयोग करने की अनुमति दी थी।
राहुल गांधी ने पत्र में लिखा कि छात्र एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उन पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया गया। उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई में सैकड़ों छात्र घायल हुए और महिला छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया।
विपक्ष के नेता ने विशेष रूप से पैलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए लिखा कि मीडिया और सोशल मीडिया में सामने आई तस्वीरें गंभीर चोटों की ओर इशारा करती हैं। उन्होंने हरियाणा के 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचब का जिक्र करते हुए कहा कि वह पेलेट गन से घायल हुआ है और उसकी एक आंख की रोशनी जाने का खतरा है।
उन्होंने गृह मंत्री से दो सीधे सवाल पूछे हैं, क्या छात्रों के खिलाफ पेलेट गन समेत घातक बल प्रयोग की अनुमति आपने दी थी , यदि नहीं, तो यह आदेश किसने दिया, सादे कपड़ों में छात्रों को लाठियों से पीटते दिखाई देने वाले लोग कौन थे , क्या वे पुलिसकर्मी थे या स्वयंसेवक, उनकी तैनाती किसके आदेश पर हुई।
कांग्रेस नेता ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का मूल अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए संवाद के माध्यम से उनकी शिकायतों का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा ने लोकतांत्रिक मूल्यों को आघात पहुंचाया है और देश के युवा जवाबदेही चाहते हैं।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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