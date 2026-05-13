भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने शपथ तक ले ली, कांग्रेस तय नहीं कर पाई CM; आज खत्म होगा सस्पेंस?
केरल में सीएम पद का सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी की दिल्ली में हुई बैठक में फैसला जल्द आने की उम्मीद है। केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला सीएम रेस में सबसे आगे हैं। जानें विधायकों के समर्थन का पूरा गणित।
केरल में शानदार चुनावी जीत के बावजूद कांग्रेस अभी तक अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बंगाल से लेकर असम तक, अपने मुख्यमंत्रियों को शपथ भी दिला दी है। हालांकि अब उम्मीद है कि पिछले एक हफ्ते से चला आ रहा केरल सीएम पद का सस्पेंस बुधवार यानी आज खत्म हो जाएगा। लेफ्ट फ्रंट के 10 साल के शासन को खत्म करने के बाद, नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने के लिए मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच अंतिम दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है।
जीत की चमक को फीका कर रही गुटबाजी
कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ (UDF) ने 140 सदस्यों वाली केरल विधानसभा में 103 सीटों पर बंपर जीत दर्ज की है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जो गुटबाजी छिपी हुई थी, वह जीत के बाद खुलकर सामने आ गई है। पार्टी नेताओं का भी यह मानना है कि पिछले आठ दिनों से जारी बैकडोर सौदेबाजी, विरोध प्रदर्शनों और सोशल मीडिया कैंपेन ने यूडीएफ की इस ऐतिहासिक जीत के उत्साह को थोड़ा कम कर दिया है।
दिल्ली तलब किए गए केरल के बड़े नेता
मुख्यमंत्री के नाम पर आम सहमति बनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान (AICC) ने केरल के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया था। राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद बाहर निकले नेताओं ने इस बात का साफ इशारा किया है कि बुधवार को नए मुख्यमंत्री के नाम का आधिकारिक ऐलान हो सकता है।
सीएम की रेस में ये तीन दिग्गज
केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए तीन प्रमुख नेताओं के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है:
- केसी वेणुगोपाल
- वीडी सतीशन (विधायक)
- रमेश चेन्निथला (विधायक)
विधायकों के समर्थन का क्या है गणित?
कांग्रेस के कुल 63 विधायकों के बीच तीनों गुट अपने-अपने समर्थन का दावा कर रहे हैं:
- केसी वेणुगोपाल गुट: 43 विधायकों के समर्थन का दावा।
- वीडी सतीशन गुट: 35 विधायकों के समर्थन का दावा।
- रमेश चेन्निथला गुट: 22 विधायकों के समर्थन का दावा।
राहुल गांधी ने मांगा स्पष्टीकरण
पार्टी के भीतर से ही सीएम पद में हो रही देरी को लेकर हुए सुनियोजित विरोध प्रदर्शनों पर राहुल गांधी ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। पार्टी सूत्रों और नेताओं के मुताबिक, आलाकमान का अंतिम फैसला केवल विधायकों की संख्या पर ही नहीं, बल्कि जनता की भावनाओं, कैडर के मिजाज और गठबंधन के सहयोगियों की राय को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।
भाजपा शासित राज्यों में हालात
पश्चिम बंगाल: यहां भाजपा ने पहली बार सरकार बनाई। पहले से सीएम पद का कोई चेहरा घोषित नहीं था। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसमें PM मोदी और अमित शाह शामिल हुए। BJP की ऐतिहासिक जीत के बाद महज 5 दिन में प्रक्रिया पूरी हुई।
असम: हिमंता बिस्वा सरमा दूसरी बार CM बने। शपथ समारोह हाल ही में हुआ, मंत्रियों की लिस्ट भी फाइनल हो गई।
पुडुचेरी: 13 मई को नई सरकार की शपथ प्रस्तावित।
हालांकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, केरल में विधायकों की राय, संगठनात्मक ताकत और जनसमर्थन को ध्यान में रखा जा रहा है। देरी की आलोचना हो रही है क्योंकि BJP शासित राज्यों में प्रक्रिया बहुत तेज रही। कुछ नेता चेतावनी दे रहे हैं कि ज्यादा इंतजार वोटरों का विश्वास घटा सकता है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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