अंडे पर चला डंडा तो उबलीं महुआ मोइत्रा, शुभेंदु सरकार को दे डाला ‘एमएलए कैंटीन’ वाला सुझाव
पश्चिम बंगाल में मिडडे मील से अंडा हटाने का मुद्दा फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसको लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। महुआ ने कहाकि पश्चिम बंगाल में बच्चे सोया खाना पसंद नहीं करते।
पश्चिम बंगाल में मिडडे मील से अंडा हटाने का मुद्दा फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसको लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। महुआ ने कहाकि पश्चिम बंगाल में बच्चे सोया खाना पसंद नहीं करते। साथ ही राजमा को लेकर उन्होंने तर्क दिया कि उत्तर भारत की तुलना में यह यहां पर ज्यादा प्रचलित नहीं है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि इस्कॉन से विधानसभा में एमएलए कैंटीन चलवाई जाए। यहां पर मेनू में राजमा चावल होना चाहिए। गौरतलब है कि कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इस्कॉन को सौंपी गई है। इसमें अंडों को हटा दिया गया है। इसकी जगह छात्रों को पनीर, राजमा, सोया से बनी चीजें, दालें और दूध से बनी चीजें जैसे प्रोटीन से भरपूर शाकाहारी विकल्प दिए जाएंगे।
महुआ मोइत्रा ने क्या कहा
मिडडे मील के मेन्यू पर सवाल उठाते हुए महुआ मोइत्रा ने कहाकि अंडा, ए क्लास प्रोटीन है। वहीं, सोया ही एकमात्र नॉन-एनिमल प्रोटीन है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि बच्चों को यह पसंद नहीं है। मीडिया से बात करते हुए महुआ ने कहाकि हमारे बच्चों को सोया पसंद नहीं है। जब हम स्कूलों में इसे खिलाते हैं तो उन्हें सोया पसंद नहीं आता। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? टीएमसी सांसद ने आगे कहाकि अगर वजह सांस्कृतिक नहीं है, शाकाहार को बढ़ावा देना नहीं है तो फिर मुझे कोई वजह बताइए, जिस वजह से ऐसा किया जा रहा है।
एक सुझाव भी दे डाला
महुआ ने यह भी सुझाव दिया कि बच्चों के मेनू में बदलाव करने की जगह सरकार को इस्कॉन से कहना चाहिए कि वे पश्चिम बंगाल विधानसभा में एमएलए कैंटीन चलाएं। यहां पर राजमा चावल परोसा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहाकि प्रदेश के स्कूलों के मेनू में शामिल राजमा, बंगाल में आम तौर पर नहीं खाया जाता। वहीं, अंडे यहां पर नियमित आहार का हिस्सा है। टीएमसी सांसद ने यह भी सवाल पूछा कि क्या बंगाली जानते हैं कि राजमा क्या है? मुझे तो तब तक पता नहीं था कि राजमा क्या है जब तक मैं दिल्ली नहीं गई थी।
मोइत्रा ने आगे कहाकि हमारे यहां 40 फीसदी बच्चे इसलिए स्कूल जाते हैं क्योंकि उन्हें दिन में एक पौष्टिक भोजन मिलता है। लेकिन यह तो कचरा है। भाजपा पर हमला बोलते हुए टीएमसी सांसद ने कहाकि मैं विधायकों और उन 65 गद्दारों से जो टीएमसी छोड़कर चले गए हैं, उनसे कहूंगी कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वापस जाएं। वहां जाकर यह अपने लोगों को समझाएं कि इन जोकरों के समूह के साथ कैसे हैं।
रितब्रत बनर्जी ने भी लगाया आरोप
नेता प्रतिपक्ष और रितब्रत बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह कदम खान-पान की लंबे समय से चली आ रही पसंद को प्रभावित करने की कोशिश है। टीएमसी के बागी नेता बनर्जी ने कहाकि पीढ़ियों से बंगाल के बच्चे अपने नियमित आहार के हिस्से के रूप में पशु-आधारित प्रोटीन का सेवन करते आए हैं। पोषण योजनाओं में स्थानीय खाद्य संस्कृति की झलक होनी चाहिए, न कि उससे दूर जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने इस फैसले को एक व्यापक वैचारिक एजेंडे से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कल्याणकारी योजना के माध्यम से शाकाहार थोपने की कोशिश कर रही है।
क्या कह रही भाजपा सरकार
भाजपा सरकार ने इन आलोचनाओं को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इस फैसले का बचाव करते हुए कहाकि इसका उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहाकि कोई भी किसी पर अपनी धार्मिक मान्यताएं नहीं थोप रहा है। हमारा ध्यान छात्रों को अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने पर है। स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने तर्क दिया कि शाकाहारी आहार पोषण संबंधी जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम है। उन्होंने कहाकि दुनिया भर में करोड़ों लोग शाकाहारी भोजन पर स्वस्थ जीवन जीते हैं। पोषण का आकलन वैज्ञानिक मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि इस आधार पर कि भोजन में अंडा शामिल है या नहीं।
स्कूलों की क्या है प्रतिक्रिया
वहीं, इस फैसले पर सबसे तीखी प्रतिक्रियाएं स्कूलों से ही सामने आई हैं। विभिन्न जिलों के शिक्षकों का कहना है कि जिन दिनों मध्याह्न भोजन में अंडा परोसा जाता है, उन दिनों स्कूलों में उपस्थिति अक्सर बढ़ जाती है, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की। कोलकाता के एक स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहाकि बच्चे अंडा-युक्त भोजन का किसी भी अन्य भोजन की तुलना में अधिक उत्सुकता से इंतजार करते थे। उन्होंने कहाकि हम खर्च में बढ़ोतरी और भोजन की गुणवत्ता सुधारने के किसी भी प्रयास का स्वागत करते हैं। लेकिन छात्रों के बीच अंडों का विशेष महत्व है। यह देखना अभी बाकी है कि अंडे के विकल्प बच्चों में उतना ही उत्साह पैदा कर पाते हैं या नहीं।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।