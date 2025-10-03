ज़ुबिन गर्ग को किसने मारा? असम पुलिस ने एक गायक और एक म्यूजिशियन को किया गिरफ्तार

ज़ुबिन गर्ग का पहला पोस्टमॉर्टम सिंगापुर में हुआ था। वहां की रिपोर्ट जल्द ही परिवार को सौंपी जाएगी। वहीं, गुवाहाटी में किए गए दूसरे पोस्टमॉर्टम की विसरा रिपोर्ट दिल्ली की सेंट्रल फॉरेंसिक लैब से आने के बाद ही सार्वजनिक होगी।

असम पुलिस ने गुरुवार को मशहूर गायक ज़ुबिन गर्ग की मौत मामले में संगीतकार शक्हरज्योति गोस्वामी और गायिका अमृतप्रभा महांता को गिरफ्तार किया। दोनों सिंगापुर में उस यॉट पार्टी में मौजूद थे जहां 19 सितंबर को गर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान कुछ सबूत हाथ लगे, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक, घटना के वीडियो फुटेज में गोस्वामी ज़ुबिन के बेहद पास तैरते दिखाई दिए, जबकि अमृतप्रभा ने पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था।

इससे पहले ज़ुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महांता को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अब उन पर हत्या (धारा 103, भारतीय दंड संहिता) का आरोप भी जोड़ दिया है। दोनों को गुवाहाटी लाकर कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सीआईडी के स्पेशल डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने कहा कि जांच जारी है और हत्या की धारा जोड़ने का निर्णय सबूतों के आधार पर लिया गया।

दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार ज़ुबिन गर्ग का पहला पोस्टमॉर्टम सिंगापुर में हुआ था। वहां की रिपोर्ट जल्द ही परिवार को सौंपी जाएगी। वहीं, गुवाहाटी में किए गए दूसरे पोस्टमॉर्टम की विसरा रिपोर्ट दिल्ली की सेंट्रल फॉरेंसिक लैब से आने के बाद ही सार्वजनिक होगी।

सिंगापुर जाएगी SIT सीआईडी की नौ सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) इस मामले की पड़ताल कर रही है। गुप्ता ने बताया कि टीम जल्द ही सिंगापुर जाएगी और इसके लिए भारत सरकार ने MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty) के तहत औपचारिक अनुरोध भेजा है।

इसी बीच, पुलिस ने श्यामकानु महांता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति के मामले में भी जांच शुरू की है। उनके घर पर छापेमारी में कई पैन कार्ड, 30 से अधिक स्टांप सील और संदिग्ध दस्तावेज़ बरामद किए गए।