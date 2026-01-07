हादी की मौत का ठीकरा भारत पर फोड़ने की हुई थी कोशिश, अब पुलिस जांच में क्या निकला

संक्षेप: खास बात है कि हादी की हत्या ने बांग्लादेश में नए सिरे से राजनीतिक अशांति पैदा कर दी है और भारत के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है, क्योंकि कुछ समूहों ने इस अपराध में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया था।

बांग्लादेश पुलिस ने मंगलवार को कहा कि छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ के कारण अवामी लीग के इशारे पर की गई थी। उसने बताया कि पुलिस ने हादी की हत्या के सिलसिले में 17 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोपपत्र दायर किया है।

खास बात है कि हादी की हत्या ने बांग्लादेश में नए सिरे से राजनीतिक अशांति पैदा कर दी है और भारत के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है, क्योंकि कुछ समूहों ने इस अपराध में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था।

समाचार पोर्टल ‘टीबीएस न्यूज डॉट नेट’ ने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) की खुफिया शाखा के अतिरिक्त आयुक्त मोहम्मद शफीकुल इस्लाम के हवाले से प्रसारित खबर में कहा, 'हादी ने सार्वजनिक रैलियों और सोशल मीडिया के माध्यम से अवामी लीग और छात्र लीग की पिछली गतिविधियों की कड़ी आलोचना की थी। उनकी मुखर टिप्पणियों से छात्र लीग और उससे संबद्ध संगठनों के नेता व कार्यकर्ता खासे नाराज थे।'

छात्र लीग अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग का छात्र संगठन है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस्लाम ने हादी हत्याकांड के सिलसिले में अदालत में आरोपपत्र दाखिल करने के बाद ढाका में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, 'आरोपियों की राजनीतिक पहचान और पीड़ित के पिछले सियासी बयानों को ध्यान में रखते हुए, जांच से पता चला है कि हादी की हत्या राजनीतिक प्रतिशोध के कारण की गई थी।'

इस्लाम ने बताया कि हादी हत्याकांड के मुख्य संदिग्ध फैजल करीम मसूद समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपपत्र में नामजद 17 आरोपियों में से 12 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पांच अभी भी फरार हैं।

‘इंकलाब मंच’ के प्रवक्ता हादी (32) बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त 2024 में हसीना के नेतृत्व वाली तत्कालीन अवामी लीग सरकार के खिलाफ आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए थे। उन्हें पिछले साल 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मार दी गई थी।

हादी बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए उम्मीदवार भी थे। उन्हें इलाज के लिए हवाई मार्ग से सिंगापुर ले जाया गया था। हालांकि, 18 दिसंबर 2025 को हादी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

इस्लाम ने बताया कि कथित शूटर मसूद छात्र लीग से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि हादी की हत्या के बाद मसूद और एक अन्य प्रमुख संदिग्ध आलमगीर शेख की भागने में मदद करने का आरोपी तैजुल इस्लाम चौधरी बप्पी ‘पल्लबी थाना छात्र लीग’ का अध्यक्ष और अवामी लीग द्वारा मनोनीत वार्ड पार्षद था। इस्लाम ने कहा कि हादी की हत्या बप्पी के इशारे पर की गई थी।

गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने सोमवार को सचिवालय में कानून-व्यवस्था संबंधी सलाहकार परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया था कि हादी हत्याकांड में अंतिम आरोपपत्र सात जनवरी को दाखिल किया जाएगा।

हालांकि, पुलिस ने हादी के लिए इंसाफ की मांग को लेकर ढाका में ‘इंकलाब मंच’ के विरोध-प्रदर्शनों के बीच एक दिन पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया। इस्लाम ने कहा, 'आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप जांच के दौरान साबित हो गए, जिसके बाद आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया।'