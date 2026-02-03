Hindustan Hindi News
युमनाम खेमचंद सिंह कौन? जो बनने जा रहे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, BJP विधायक दल ने चुना नेता

युमनाम खेमचंद सिंह कौन? जो बनने जा रहे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, BJP विधायक दल ने चुना नेता

मणिपुर सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि प्रदेश में सरकार गठन की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है और वे प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 

Feb 03, 2026 06:54 pm IST
मणिपुर सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में सरकार गठन की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है और वे प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि युमनाम खेमचंद सिंह दो बार के विधायक हैं और बिरेन सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वे मैतेई समुदाय से संबंध रखते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है। प्रदेश में लंबे समय से जारी हिंसा और मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह के इस्तीफे के बीच लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन 12 फरवरी को समाप्त होने वाला है।

बता दें कि 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। फिलहाल उसे निलंबित रखा गया है। मणिपुर में पहली बार 13 फरवरी 2025 को मेइती और कुकी समुदायों के बीच महीनों तक चली जातीय हिंसा के बाद छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। हालात को देखते हुए अगस्त 2025 में इसे और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

कुछ दिन पहले हुई थी बीजेपी नेताओं की बैठक

कुछ दिन पहले ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह, वर्तमान में स्थगित विधानसभा के अध्यक्ष सत्यब्रता सिंह और युमनाम खेमचंद सिंह बीजेपी के उच्च नेतृत्व से बैठक के लिए दिल्ली आए थे। इस बैठक में मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष ए शारदा देवी भी मौजूद थीं। इतना ही नहीं, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व भी पिछले कुछ महीनों से मेइती और कुकी विधायकों, सहयोगी दलों एनपीएफ और एनपीपी, तथा कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ अलग-अलग कई बैठकें की।

बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि पता लगाया जा सके कि प्रदेश में सरकार गठन के लिए राजनीतिक स्थिति अनुकूल है या नहीं। 14 दिसंबर 2025 को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष और पार्टी के पूर्वोत्तर मामलों के समन्वयक संबित पात्रा ने दिल्ली में एक ही छत के नीचे मेइती और कुकी समुदायों से आने वाले बीजेपी विधायकों से मुलाकात की थी।

विधानसभा में बीजेपी के 37 विधायक

बता दें कि बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 32 सीटें जीती थीं। बाद में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 6 विधायकों में से 5 ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही सदन में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़कर 37 हो गई। इसके अलावा सदन में नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) की 6, नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) की 5, कांग्रेस की 5, कुकी पीपुल्स अलायंस (KPA) की दो, जेडीयू की एक और तीन निर्दलीय विधायक हैं। एक सीट पूर्व विधायक के निधन के कारण खाली है।

