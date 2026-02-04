Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWho is Y Khemchand Manipur New Chief Minister Taekwondo black belt holder and has a long association with the RSS
वाई खेमचंद : ताइक्वांडो में ब्लैक बैल्ट धारक हैं मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, RSS से रहा है लंबा जुड़ाव

वाई खेमचंद : ताइक्वांडो में ब्लैक बैल्ट धारक हैं मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, RSS से रहा है लंबा जुड़ाव

संक्षेप:

सिंह भले ही दो दशक से राजनीति में हों, लेकिन विधानसभा में उनका पदार्पण 2017 के चुनाव में इंफाल पश्चिम की सिंहजामेई सीट पर जीत हासिल करने के बाद हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री एम. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा की पहली सरकार में वह विधानसभा अध्यक्ष रहे।

Feb 04, 2026 08:18 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, इंफाल
share Share
Follow Us on

मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को शपथ लेने वाले युमनाम खेमचंद सिंह (62) दो बार से भाजपा विधायक हैं और लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पदाधिकारी रहे हैं। वह संगठन पर ध्यान केंद्रित करने वाले नेता माने जाते हैं और उन्होंने राज्य में महत्वपूर्ण संवैधानिक और मंत्री पदों पर काम किया है। राजनीति के अलावा ताइक्वांडो से उनका लंबा जुड़ाव रहा है। वह 'ब्लैक बैल्ट' धारक हैं और भारतीय ताइक्वांडो संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। सिंह पूर्वोत्तर में इस खेल को बढ़ावा देने में भी शामिल रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिंह भले ही दो दशक से राजनीति में हों, लेकिन विधानसभा में उनका पदार्पण 2017 के चुनाव में इंफाल पश्चिम की सिंहजामेई सीट पर जीत हासिल करने के बाद हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री एम. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा की पहली सरकार में वह विधानसभा अध्यक्ष रहे।

साल 2022 में बीरेन सिंह की दूसरी सरकार में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करके नगर प्रशासन, आवास व शहरी विकास (एमएएचयूडी), ग्रामीण विकास, पंचायती राज और शिक्षा विभाग सौंपे गए। वह फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले तक कैबिनेट सदस्य रहे। साल 2023 में मेइती और कुकी समुदायों के बीच भड़की जातीय हिंसा से निपटने को लेकर राज्य सरकार की आलोचनाओं के बीच मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।

खेमचंद ने पहली बार 2012 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के हाथों हार का सामना करना पड़ा। साल 2013 में वह भाजपा में शामिल हो गए थे। सिंगजामेई युमनाम लेकाई में जन्मे सिंह ने 1978 में रामलाल पॉल हाईस्कूल से हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। वह विवाहित हैं और उनका एक बेटा है।

ये भी पढ़ें:मणिपुर में खेमचंद सरकार को जेडीयू का समर्थन, भाजपा ने तोड़े थे नीतीश के 5 विधायक
ये भी पढ़ें:वाई. खेमचंद सिंह बने मणिपुर के मुख्यमंत्री

पीएम मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर बुधवार को एक पोस्ट में नेमचा किपगेन और लोसी डिखो को भी उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर शुभकामनाएं दीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मणिपुर सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने पर कोंथौजाम गोविंदास सिंह और खुराइजाम लोकेन सिंह को भी बधाई दी। पीएम मोदी ने नए नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि नया नेतृत्व मणिपुर के भाई-बहनों के विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेगा।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

और पढ़ें
Manipur
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।