कौन हैं सायोनी घोष? फिल्मों से राजनीति में आईं ममता की फायरब्रांड नेता; हार के बाद भी BJP पर हमलावर

पश्चिम बंगाल की राजनीति और सोशल मीडिया पर इन दिनों सायोनी घोष चर्चा के केंद्र में हैं। अभिनेत्री से नेता बनी TMC की यह युवा चेहरा BJP की पश्चिम बंगाल में जीत पर किए गए अपने एक पोस्ट के बाद अचानक वायरल हो गई हैं।

पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिला है। भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। हालांकि इस चुनावी समर में कुछ चेहरे सबसे ज्यादा चर्चा में रहें। इनमें से एक नाम तृणमूल कांग्रेस की सायोनी घोष का है। सांसद सायोनी ने न केवल प्रचार अभियान के दौरान सुर्खियां बिटोरी बल्कि अपने बेबाक अंदाज से विरोधियों को जवाब देते हुए भी दिखीं। हालांकि टीएमसी की हार के बाद भी सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं और भाजपा पर निशाना साध रही हैं।

टीएमसी के चुनाव प्रचार के दौरान सायोनी घोष ने हृदय मा छे काबा, नयने मदीना... गाना गाया था। जिसका अर्थ है, मेरे दिल में काबा है और आंखों में मदीना। इस गाने के बाद सायोनी घोष वायरल हो गईं। हालांकि राजनीति में उतरने से पहले सायोनी घोष बंगाली फिल्मी जगत की एक जाना माना अभिनेत्री थीं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इच्छे दाना से की। इसके बाद साल 2010 में नोटोबोर नोटआउट में में एक छोटा सा किरदार निभाया। इसके बाद शुत्र, कनामछी, एकला चलो, मेघनाद वध रहस्य समेत कई फिल्मों में काम किया। प्रलय आसछे धारावाहिक से उन्होंने घर-घर में पहुंच बना ली।

टीएमसी युवा मोर्चा का बनीं अध्यक्ष सायोनी घोष ने राजनीति में आने के बाद तेजी से अपनी पहचान बनाई। वह पार्टी की सक्रिय प्रवक्ता और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने के कारण वह अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। सायोनी घोष ने साल 2021 में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं। उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव आसनसोल दक्षिण सीट से लड़ा। हालांकि तब उन्हें भाजपा की अग्निमित्रा पॉल के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पार्टी ने उन पर अपना भरोषा बनाए रखा और जून 2021 में युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता हासिल की और जादवपुर से सांसद बनकर दिल्ली तक का सफर तय किया।