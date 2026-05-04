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स्टालिन के गढ़ में वीएस बाबू की दहाड़, कौन हैं थलपति विजय की पार्टी के ये 'जायंट किलर'

May 04, 2026 03:24 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे 75 साल के वीएस बाबू 7 हजार से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं।

स्टालिन के गढ़ में वीएस बाबू की दहाड़, कौन हैं थलपति विजय की पार्टी के ये 'जायंट किलर'

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे 75 साल के वीएस बाबू 7 हजार से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, डीएमके का गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में स्टालिन फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि स्टालिन को उन्हीं के गढ़ में पछाड़ने वाले वीएस बाबू कौन हैं?

वीएस बाबू ने 7 फरवरी 2026 को तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) का दामन थाम लिया था। इससे पहले, वे 2006 से 2011 तक डीएमके के टिकट पर पुरासावल्कम से विधायक रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एआईएडीएमके उम्मीदवार को 90,000 से अधिक वोटों से हराया था। उनके पास दो दशकों से अधिक का राजनीतिक अनुभव है। उनकी घोषित संपत्ति 3.7 करोड़ रुपए है।

लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश

कोलाथुर में एमके स्टालिन के खिलाफ एआईएडीएमके के पी संताना कृष्णन और एनटीके के सुंदर पांडियन लोथर सेठ भी मैदान में हैं। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके के इस चुनावी मैदान में उतरने से एक नया मोड़ आ गया है, जिससे सत्ता विरोधी लहर को भुनाने और युवाओं को आकर्षित करने में मदद मिल रही है।

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वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के रुझानों में अन्नाद्रमुक की लीमा रोज मार्टिन और भाजपा की तमिलिसाई सौंदरराजन सहित हाई-प्रोफाइल महिला उम्मीदवार कड़ी टक्कर का सामना कर रही हैं, जो अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी द्वारा बड़े उलटफेर की ओर इशारा करते हैं।

निर्वाचन आयोग के अनुसार कई अनुभवी महिला नेता खुद को ऐसे त्रिकोणीय मुकाबलों में पा रही हैं जहां जीत-हार का अंतर बेहद कम है। लालगुडी से चुनाव लड़ रहीं राज्य की सबसे धनी उम्मीदवार लीमा रोज मार्टिन को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। मतगणना के आठवें दौर की गणना तक वह द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के टी. परिवल्लल से लगभग 5,500 मतों से पीछे हैं।

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राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के उम्मीदवार ने इस क्षेत्र में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के पारंपरिक वोट शेयर में काफी सेंध लगाई है।

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भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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