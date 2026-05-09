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कौन हैं वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन? सरकार ने बनाया अगला नौसेना प्रमुख

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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आपको बता दें कि उन्हें 1 जुलाई, 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था। वे संचार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी (खडकवासला) से पढ़ाई की थी।

कौन हैं वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन? सरकार ने बनाया अगला नौसेना प्रमुख

Navy Chief: भारत सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख (Chief of Naval Staff) नियुक्त किया है। वह वर्तमान नौसेना प्रमुख का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 31 मई 2026 को कार्यभार संभालेंगे और 31 दिसंबर 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे। वह वर्तमान में मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यरत हैं। आपको बता दें कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन का भारतीय नौसेना में एक शानदार और लंबा करियर रहा है। इसी वजह से सरकार ने उन्हें नौसेना का नेतृत्व सौंपा है।

आपको बता दें कि उन्हें 1 जुलाई, 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था। वे संचार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी (खडकवासला) से पढ़ाई की थी। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स नेवल वार कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है। वे कॉलेज ऑफ नेवल वारफेयर (करंजा) से भी जुड़े रहे हैं।

नौसेना प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल स्वामीनाथन पर भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और नौसेना के आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

सरकार ने राजा सुब्रमणि को बनाया अगला CDS

आपको बता दें कि सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। सरकार ने देश की सैन्य कमान में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि (रिटायर) को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया है। वह सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि कार्यभार संभालने की तिथि से अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। आपको बता दें कि मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान 30 मई 2026 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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