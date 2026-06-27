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कौन हैं वेंकट नारायण? विजय ने बनाया दिल्ली में तमिलनाडु का विशेष प्रतिनिधि, DMK बोली- मजाक बन जाएगा

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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नारायण की मुख्यमंत्री विजय से निकटता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसी साल मई में जब विजय ने राज्यपाल आर.वी. अर्लेकर के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया था तब नारायण भी उनके साथ राजभवन गए थे।

कौन हैं वेंकट नारायण? विजय ने बनाया दिल्ली में तमिलनाडु का विशेष प्रतिनिधि, DMK बोली- मजाक बन जाएगा

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के आदेश पर तमिलनाडु की सरकार ने शुक्रवार को एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए फिल्म निर्माता के वेंकट नारायण को नई दिल्ली में राज्य सरकार का नया विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अस्थायी अवधि के लिए होगी। हालांकि, इस पद के लिए उनके चयन को लेकर राज्य के राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस और विपक्षी दलों की ओर से भारी आलोचना शुरू हो गई है।

के वेंकट नारायण की इस नियुक्ति ने सबका ध्यान इसलिए खींचा है क्योंकि वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) के प्रमुख सी जोसेफ विजय यानी कि सुपरस्टार विजय के बेहद करीबी माने जाते हैं। वेंकट नारायण को तमिल फिल्म उद्योग में उनके बैनर केवीएन प्रोडक्शंस (KVN Productions) के लिए जाना जाता है।

वह मुख्यमंत्री विजय की बहुप्रतीक्षित और आगामी राजनीतिक ड्रामा फिल्म जन नायकन (Jana Nayagan) के मुख्य निर्माता हैं। इस फिल्म का निर्देशन एच. विनोथ कर रहे हैं और संगीत अनिरुद्ध रविचंदर का है। यह फिल्म हाल के महीनों में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेट मिलने में हो रही देरी और रिलीज से पहले ही इसका एक हाई-क्वालिटी वर्जन ऑनलाइन लीक हो जाने के कारण लगातार विवादों और सुर्खियों में बनी हुई है।

नारायण की मुख्यमंत्री विजय से निकटता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसी साल मई में जब विजय ने राज्यपाल आर.वी. अर्लेकर के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया था तब नारायण भी उनके साथ राजभवन गए थे।

दिल्ली में राज्य का मजाक उड़ेगा: डीएमके

इस नियुक्ति के तुरंत बाद मुख्य विपक्षी दल द्रमुक (DMK) ने सरकार पर भाई-भतीजावाद और प्रशासनिक अपरिपक्वता का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। द्रमुक के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने एक फिल्म निर्माता को इतने महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर बिठाने के औचित्य पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

विल्सन ने कहा, "विशेष प्रतिनिधि का पद तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी होता है। इस पद पर बैठे व्यक्ति का काम केंद्रीय मंत्रियों के साथ समन्वय करना, नई दिल्ली में मुख्यमंत्री की बैठकों की व्यवस्था करना, राज्य को प्रभावित करने वाली केंद्रीय नीतियों की जानकारी देना और संसद सत्र के दौरान तमिलनाडु के सांसदों को आधिकारिक जानकारी और सहायता प्रदान करना है।"

द्रमुक सांसद ने आगे कहा, "भले ही सरकार के पास अपनी पसंद के व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन यह नियुक्ति राज्य के प्रशासनिक हितों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए थी। एक फिल्म निर्माता को इस पद पर नियुक्त करना इस गरिमामयी कार्यालय के कद को छोटा करता है। इस फैसले से राष्ट्रीय राजधानी में हमारा राज्य एक मजाक बनकर रह जाएगा।"

इस तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया और विपक्ष के हमलों पर फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) या तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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