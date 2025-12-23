Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWho is US based Kashmiri lobbyist Dr Fai Special NIA court orders attachment of his property
US में कौन है कश्मीरी मूल का डॉ. फई? जिसकी संपत्ति जब्त करने का NIA कोर्ट ने दिया आदेश, ISI से नाता

US में कौन है कश्मीरी मूल का डॉ. फई? जिसकी संपत्ति जब्त करने का NIA कोर्ट ने दिया आदेश, ISI से नाता

संक्षेप:

मूल रूप से बडगाम के रहने वाला डॉ. फई प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी का समर्थक है और जिसे नामित आतंकवादी और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन का करीबी सहयोगी माना जाता है। उसे US में भी जेल हो चुकी है।

Dec 23, 2025 05:21 pm ISTPramod Praveen पीटीआई, श्रीनगर
share Share
Follow Us on

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की एक स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को अमेरिका में रहने वाले कश्मीरी लॉबिस्ट और पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के दोषी एजेंट गुलाम नबी शाह उर्फ ‘डॉ. फई’ की 1.5 कनाल से अधिक (एक कनाल 5,445 वर्ग फुट के बराबर) भूमि कुर्क करने का आदेश दिया है। NIA के स्पेशल जज याह्या फिरदौस ने बडगाम जिले के दो गांवों - वाडवान और चट्टाबुघ में 1.5 कनाल (लगभग 8,100 वर्ग फुट) से ज़्यादा जमीन जब्त करने का आदेश दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोर्ट ने बडगाम जिला कलेक्टर को रेवेन्यू और पुलिस अधिकारियों की मदद से डॉ. फई की संपत्ति पर तुरंत कब्जा करने का निर्देश दिया। सहायक लोक अभियोजक मोहम्मद इकबाल राठेर ने आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 85) के तहत फई की संपत्ति कुर्क करने का अनुरोध करते हुए अर्जी दायर की थी जिसके बाद न्यायाधीश यहाया फिरदौस ने यह आदेश पारित किया। अर्जी में कहा गया कि इस अदालत ने 2020 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी को पहले ही फरार घोषित कर दिया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली और कश्मीर में अलग बात नहीं करता; केंद्र की तारीफ कर घिरे उमर की सफाई

सात पन्नों के आदेश में कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने सात पन्नों के आदेश में कहा, ‘‘...यह अदालत बडगाम के जिलाधिकारी को निर्देश देती है कि वह वडवान गांव में खेवट संख्या 60, सर्वे संख्या 466 के तहत एक कनाल और दो मरला भूमि तथा चट्टाबुघ गांव में खेवट संख्या 136, सर्वे संख्या 343 के तहत 11 मरला भूमि की अचल संपत्ति कुर्क करे और तत्काल कब्जा ले।’’साथ ही अदालत ने कहा, ‘‘संपत्ति कुर्क करने से पहले बडगाम के जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संपत्ति की पहचान और सीमांकन के लिए राजस्व अधिकारियों की सहायता ली जाए।’’

कौन है डॉ. फई?

मूल रूप से बडगाम के रहने वाला डॉ. फई प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी का समर्थक है और जिसे नामित आतंकवादी और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन का करीबी सहयोगी माना जाता है। उस पर देश में एक आतंकवादी संगठन को समर्थन देने का आरोप है। फई को इस साल अप्रैल में कोर्ट ने 'भगोड़ा' घोषित कर दिया था, जब वह पुलिस के सामने पेश होने के 30 दिन के नोटिस का जवाब देने में विफल रहा। उसके खिलाफ 2020 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Dr Ghulam Nabi Fai

76 साल के फई पर अमेरिका में भी केस

76 साल के फई का भारत और अमेरिका दोनों में कानूनी मामलों का लंबा इतिहास रहा है। एक समय वह वॉशिंगटन स्थित कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल (KAC) के डायरेक्टर के तौर पर मशहूर हुए, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि यह कश्मीर के लोगों पर तथाकथित "अत्याचार" को उजागर करने के लिए एक स्वतंत्र जमीनी संगठन है। हालांकि, उन्हें 2011 में FBI ने तब गिरफ्तार कर लिया था, जब एक जांच में पता चला कि KAC पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए एक "मोहरा" है। अमेरिकी अधिकारियों ने साबित किया कि 20 से ज़्यादा सालों तक, फई ने ISI से कम से कम 35 लाख अमेरिकी डॉलर लिए ताकि वह कश्मीर पर अमेरिकी नीति को प्रभावित कर सके।

दो साल की हो चुकी है जेल

2012 में, फई को वर्जीनिया की एक फेडरल कोर्ट ने साजिश और टैक्स उल्लंघन के लिए दो साल जेल की सज़ा सुनाई। अमेरिका में अपने ट्रायल के दौरान, फेडरल प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि फई ने डॉक्टरेट की डिग्री होने के बारे में झूठ बोला था, यह एक ऐसी उपाधि थी जिसका इस्तेमाल वह दशकों से राजनीतिक हलकों में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कर रहा था। 2011 में अमेरिकी अटॉर्नी मैकब्राइड ने कोर्ट को बताया कि फई के पास कोई डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है और उसने फर्जी और झूठे दावे कर असली विद्वानों की तरह सम्मान पाया।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Jammu And Kashmir News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।