Brazil Model: कौन हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई विदेशी मॉडल, खुद का फोटो देखकर क्या बोलीं

Brazil Model: कौन हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई विदेशी मॉडल, खुद का फोटो देखकर क्या बोलीं

संक्षेप: Brazil Model: राहुल गांधी ने दावा किया है कि हरियाणा मतदाता सूची में एक ही महिला की तस्वीर के साथ 22 एंट्री दर्ज हैं। उन्होंने का कि यह तस्वीर ब्राजील की मॉडल मेथियस फरेरो है। उन्होंने कहा कि इस मिला की तस्वीर वोटर लिस्ट में स्वीटी, सीमा सरस्वती जैसे अलग-अलग नामों से 22 बार छपी है।

Thu, 6 Nov 2025 09:37 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
Brazil Model: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में लाखों की संख्या में फर्जी वोट डाले गए थे। इस दौरान उन्होंने एक महिला का फोटो दिखाकर ब्राजील की मॉडल होने का दावा किया था। साथ ही कहा था कि यह तस्वीर मतदाता सूची में 22 बार आई है। इसी बीच महिला की पहचान हो चुकी है और उन्होंने साफ किया है कि भारत की राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है।

कौन है तस्वीर में नजर आ रही महिला

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, फोटो में नजर आ रही महिला की पहचान लारिसा के तौर पर हुई है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर साफ किया है कि यह तस्वीर उनकी मॉडलिंग के दिनों की है और स्टॉक फोटो है।

रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, 'भारत की राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म से मेरा फोटो खरीदा गया था और बगैर मेरे शामिल हुए इसका इस्तेमाल किया गया था। यह मैं नहीं हूं। मैं कभी भी भारत नहीं गई।' उन्होंने कहा, 'मैं ब्राजील की एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर हूं और हेयरड्रेसर हूं और मुझे भारत की जनता से प्यार है।'

क्या बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने दावा किया है कि हरियाणा मतदाता सूची में एक ही महिला की तस्वीर के साथ 22 एंट्री दर्ज हैं। उन्होंने का कि यह तस्वीर ब्राजील की मॉडल मेथियस फरेरो है। उन्होंने कहा कि इस मिला की तस्वीर वोटर लिस्ट में स्वीटी, सीमा सरस्वती जैसे अलग-अलग नामों से 22 बार छपी है। उन्होंने कहा, 'हरियाणा में वह 10 अलग बूथों पर वोट डालती और उसके एक से ज्यादा नाम हैं।'

राहुल ने दावा किया था कि पिछले साल अक्टूबर में हुए राज्य विधानसभा चुनाव को 25 लाख फर्जी मतों के जरिये चोरी किया गया था। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मिलीभगत का आरोप भी लगाया और कहा कि न सिर्फ हरियाणा की सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वैध रूप से पद पर नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी सरकार में वैध रूप से नहीं हैं।

चुनाव आयोग का जवाब

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं क्योंकि प्रदेश में उनके पार्टी के बूथ एजेंट की ओर से मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई।

