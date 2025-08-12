who is tdp mp Appalanaidu Kalisetti pm modi praises for third child gifts तीसरे बच्चे पर गाय और 50 हजार का इनाम; पीएम मोदी ने भी की सांसद की जमकर तारीफ, India News in Hindi - Hindustan
तीसरे बच्चे पर गाय और 50 हजार का इनाम; पीएम मोदी ने भी की सांसद की जमकर तारीफ

आंध्र प्रदेश के विजनगरम से टीडीपी सांसद अप्पालानायडू कलिसेट्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। कलिसेट्टी ने बीते साल तीसरे बच्चे को लेकर ऐलान किए थे।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 12:48 PM
विजयनगरम से टीडीपी सांसद अप्पलानायडू कलिसेट्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर तारीफ की है। कलिसेट्टी पिछले साल तीसरे बच्चे पर इनाम का ऐलान करके चर्चा में आए थे। वह सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे। पीएम मोदी से मिलने के बाद अलप्पानायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी मेहनत, समर्पण और नए-नए विचारों को लेकर तारीफ कर रहे थे।

कौन हैं अलप्पानायडू कलिसेट्टी

कलिसेट्टी आंध्र प्रदेश की विजयनगरम लोकसभा सीटे से सांसद हैं। वह अपने बयानों को लेकर कई बार चर्चा में आ चुके हैं। मार्च 2025 में उन्होंने ऐलान किया था कि तीसरा बच्चा पैदा होने पर वह महिलाओं को अपनी सैलरी से गिफ्ट देंगे। उन्होंने कहा था कि अगर तीसरा बेटा पैदा होता है तो गाय और तीसरी बेटी पर 50 हजार रुपये का इनाम मां को दिया जाएगा। वह कई बार महिलाओं से दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर चुके हैं।

अप्पालानायडू के ऐलान को लेकर उनकी राज्य में भी खूब तारीफ हुई थी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी उनके इस कदम को सराहा था। चंद्रबाबू नायडू ने भी राज्य में जनसंख्या बढ़ाने की अपील की थी।

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि दक्षिण के राज्यों में कम होती जनसंख्या चिंता का विषय है। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की आबादी बढ़ रही है और वहां युवाओं की संखअया भी ज्यादा है। ऐसे में दक्षिण में भी जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है। वहीं बात करें बीजेपी की तो कई नेता जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात करते नजर आते हैं। टीडीपी भी एनडीए का केंद्र में सहयोगी है। इसके बावजूद वह जनसंख्या बढ़ाने की समर्थक है।

