कांग्रेस से TMC, अब TMC से BJP की ओर; कौन हैं सुष्मिता देव जो बुरे वक्त में छोड़ देती हैं 'अपनों का साथ'
सुष्मिता देव ने अगस्त 2021 में कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस (TMC) का दामन थाम लिया और बाद में पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य बनीं। उन्हें 2021 में पहली बार और 2024 में दोबारा राज्यसभा भेजा गया। अब उन्होंने टीएमसी से भी इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा कि भाजपा में शामिल हो सकती हैं।
Who is Sushmita Dev: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) में भगदड़ मच गई है। कोई सांसद के पद से इस्तीफा दे रहा है तो कोई बगावत करके टीएमसी का नया धड़ा बना ले रहा। पहले ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल विधानसभा चुनाव में करीब 60 विधायक अलग हुए और अब लोकसभा और राज्यसभा में बगावत होने लगी है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने सुखेंदु शेखर रॉय के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वह भाजपा में शामिल हो सकती हैं। सुष्मिता देव ने पहली बार किसी पार्टी को बुरे वक्त पर नहीं छोड़ा है, इससे पहले वह कांग्रेस का साल 2021 में साथ छोड़ चुकी हैं। तब वह कांग्रेस छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुई थीं। कांग्रेस में रहने के समय सुष्मिता देव सोनिया गांधी की करीबी और भरोसेमंद नेताओं में मानी जाती थीं, वहीं जब टीएमसी में शामिल हुईं, तब उनकी पहुंच सीधे ममता बनर्जी तक थी।
कौन हैं सुष्मिता देव?
असम से ताल्लुक रखने वाली सुष्मिता देव सिलचर से लोकसभा सांसद रह चुकी हें। वह वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव की बेटी हैं। देव ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और लंदन में कानून की पढ़ाई की और लंबे समय तक कांग्रेस में सक्रिय रहीं। वह 2017 से 2021 तक अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। साल 2019 में देव को भाजपा के राजदीप रॉय से हार मिली। 2019 में कांग्रेस पार्टी का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और लगातार दूसरी बार पार्टी को लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा। 2019 में कांग्रेस महज 52 सीटें ही जीत सकी। इस बुरे वक्त में सुष्मिता देव ने 2021 में पार्टी का साथ छोड़ दिया और टीएमसी में शामिल हो गईं।
दो बार रहीं राज्यसभा सांसद
सुष्मिता देव ने अगस्त 2021 में कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस (TMC) का दामन थाम लिया और बाद में पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य बनीं। उन्हें 2021 में पहली बार और 2024 में दोबारा राज्यसभा भेजा गया। पार्टी ने उन्हें असम और त्रिपुरा में संगठन की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि टीएमसी पूर्वोत्तर भारत में अपना विस्तार करना चाहती थी। वे टीएमसी की प्रमुख राष्ट्रीय चेहरों में शामिल रहीं और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखती थीं। ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती थी।
असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा से की मुलाकात
तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने बुधवार को पार्टी से और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही, उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि सुष्मिता चूंकि असम की ही हैं और उनकी राजनीति का केंद्र भी सिलचर रहा है, तो वह भविष्य में भाजपा के लिए असम की राजनीति कर सकती हैं। सांसद के रूप में देव के इस्तीफे को राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने स्वीकार कर लिया। राज्यसभा सचिवालय की एक अधिसूचना के अनुसार, ''पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य सुष्मिता देव ने उच्च सदन की अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दिया है और उनका इस्तीफा राज्यसभा के सभापति ने 10 जून, 2026 से मंजूर कर लिया है।''
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस