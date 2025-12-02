भारत आएगी बांग्लादेश भेजी गई सोनाली खातून? बनने वाली है मां, SC ने सरकार को दिया निर्देश

संक्षेप: सोमवार सुबह ही बांग्लादेश के चपैनवाबगंज जिले की एक अदालत ने सोनाली, उनके आठ वर्षीय बेटे, पति दानिश, और स्वीटी बीबी व उनके दो बेटों (6 और 16 वर्ष) को मानवीय आधार पर जमानत दे दी।

गर्भवती सोनाली खातून और उसके परिवार की लंबी कानूनी लड़ाई में सोमवार को नया मोड़ आया। बांग्लादेश की एक अदालत ने मानवीय आधार पर सोनाली, उसके आठ वर्षीय बेटे शबीर, पति दानिश शेख और स्वीटी बीबी व उनके दो बच्चों को जमानत पर रिहा कर दिया। गौरतलब है कि सोनाली को दिल्ली पुलिस ने 'अवैध बांग्लादेशी प्रवासी' समझकर हिरासत में लिया था और फिर उसे सीमा पार कर बांग्लादेश भेज दिया गया। वहां गैरकानूनी तरीके से प्रवेश करने के आरोप में सुनाली को जेल भेज दिया गया। अब इस घटनाक्रम के लगभग पांच माह बाद 26 वर्षीय सोनाली खातून सोमवार को आखिरकार चपैनवाबगंज जेल से बाहर आ गईं। वह गर्भावस्था के अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं।

उधर, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से सोनाली और उनके आठ वर्षीय बेटे को मानवीय आधार पर देश में प्रवेश देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा सोनाली सहित छह लोगों की वापसी के आदेश को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: मानवीय आधार पर मामले को देखें शीर्ष अदालत ने सोमवार को केंद्र से कहा कि वह गर्भवती महिला और उसके बच्चे को मानवीय आधार पर भारत में प्रवेश की अनुमति देने पर विचार करे, भले ही उसे ‘निगरानी’ में रखा जाए। प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह गर्भावस्था के अंतिम चरण में पहुंच चुकी महिला को पश्चिम बंगाल के मालदा में भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए भारत में प्रवेश की अनुमति देने के संबंध में निर्देश मांगें।

मेहता ने अदालत से कुछ समय मांगते हुए कहा- इस मुद्दे पर निर्देश प्राप्त करने के लिए हमें दो दिन का समय दीजिए। हम समझते हैं कि अदालत हमसे मानवीय आधार पर मामले पर विचार करने के लिए कह रही है। हम इस पर गौर करेंगे। महिला सोनाली खातून के पिता भोदू शेख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सजय हेगड़े ने कहा कि वे भारत में प्रवेश करने के लिए सीमा पर बांग्लादेश के वाले हिस्से में इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका बांग्लादेश निर्वासन अवैध माना गया है और वे भारतीय नागरिक हैं।

पीठ ने कहा कि केंद्र गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत में प्रवेश की अनुमति देने तथा किसी और जटिलता से बचने के लिए उसे अस्पताल में निगरानी में रखने पर विचार कर सकता है। हेगड़े ने कहा कि यदि केंद्र गर्भवती महिला को अनुमति देता है, तो उसके पति को भी भारत में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे वहां नहीं छोड़ा जा सकता। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई तीन दिसंबर के लिए स्थगित कर दी और मेहता से इस मुद्दे पर निर्देश लेने को कहा। पीठ केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के 26 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें न्यायालय ने सोनाली खातून और अन्य को बांग्लादेश भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था और इसे अवैध करार दिया था।

बांग्लादेश की अदालत ने मानवीय आधार पर दी जमानत सोमवार सुबह ही बांग्लादेश के चपैनवाबगंज जिले की एक अदालत ने सोनाली, उनके आठ वर्षीय बेटे, पति दानिश, और स्वीटी बीबी व उनके दो बेटों (6 और 16 वर्ष) को मानवीय आधार पर जमानत दे दी। उनके वकील शफीक इनायतुल्लाह ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा- हमने अदालत से निवेदन किया कि सोनाली गर्भवती हैं और समूह में बच्चे भी शामिल हैं। अदालत ने इसे मानते हुए 5,000 टका के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने आदेश दिया कि सभी लोग बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे और उन्हें वकील इनायतुल्लाह तथा एक स्थानीय नागरिक फारुक शेख की जिम्मेदारी पर छोड़ा गया है।

अब बस भारत सरकार इंतजाम कर दे- मोफिजुल इस्लाम चपैनवाबगंज में ही मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता व सुनेली के परिवार मित्र मोफिजुल इस्लाम ने कहा- हम उनके रहने की व्यवस्था करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। अब हम चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द उनके लौटने का इंतजाम करे। बीरभूम जिले के पैकार गांव स्थित सुनेली के पिता भोदू शेख ने खुशी जताई। उन्होंने कहा- पहले हाई कोर्ट ने आदेश दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर बांग्लादेश की अदालत ने उन्हें भारतीय नागरिक बताते हुए लौटा देने को कहा, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है- हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी।

ममता बनर्जी हमारी मदद करें- सोनाली का वीडियो संदेश जेल से बाहर आने के बाद जारी वीडियो में सुनेली और स्वीटी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी का धन्यवाद किया और उनसे भारत वापस लाने में मदद की अपील की।