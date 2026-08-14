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वकील बना, स्नैक्स सेंटर चलाया; सुखबीर सिंह बादल के कृपाण घोंपने वाला कौन? तीन टांके आए

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नांदेड़
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सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाला आरोपी जसपाल सिंह लॉ ग्रेजुएट है और पुणे में स्नैक्स सेंटर चलाता था। 2024 में नांदेड़ शिफ्ट हुए आरोपी के घर देर रात ATS ने छापेमारी की। जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी।

सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाला शख्स कौन? पुणे के लॉ ग्रेजुएट से नांदेड़ के हमलावर बनने की पूरी कहानी
सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाला शख्स कौन? पुणे के लॉ ग्रेजुएट से नांदेड़ के हमलावर बनने की पूरी कहानी

शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार को नांदेड़ के माता साहिब देवाजी गुरुद्वारे में कृपाण से हमला किया गया। इस हमले के आरोपी 62 वर्षीय जसपाल सिंह तेजा सिंह ऐदल को लेकर पुलिस ने कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक, इस हमलावर का महाराष्ट्र के पुणे शहर से गहरा नाता है। वह गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी मुगत में सेवादार या स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा था।

पुणे से है गहरा कनेक्शन, आजमाए कई प्रोफेशन

पुणे क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि जसपाल सिंह ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पुणे के 'कैंप' इलाके में गुजारा है। लॉ की पढ़ाई करने वाले जसपाल ने कई तरह के पेशे अपनाए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसने कुछ समय तक वकालत की, एक छोटा अखबार चलाया और करीब तीन साल तक कैंप इलाके में ही एक स्नैक्स सेंटर भी संचालित किया था, जिसे उसने बाद में बंद कर दिया।

परिवार से नहीं था कोई संपर्क

जसपाल की पत्नी कैंप इलाके के ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षिका हैं। वह अपने भतीजे के साथ परिवार के फर्स्ट-फ्लोर वाले फ्लैट में रहती हैं, जबकि उनकी शादीशुदा बेटी पुणे के ही लुल्लानगर इलाके में रहती है। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त (DCP) गौहर हसन के मुताबिक, पत्नी और रिश्तेदारों ने पूछताछ में बताया कि जसपाल का अपने परिवार वालों से बमुश्किल ही कभी कोई संपर्क होता था।

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ATS ने देर रात तक खंगाला घर

शाम के वक्त क्राइम ब्रांच ने बैकग्राउंड जानने के लिए आरोपी के परिजनों से पूछताछ की। इसके बाद राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) की एक टीम ने कैंप के सोलापुर बाजार इलाके में स्थित उसके घर पर दबिश दी। पुलिस ने किसी भी तरह के संदिग्ध साहित्य या दस्तावेजों की तलाश में देर रात तक घर की तलाशी ली, लेकिन टीम को वहां से कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

2024 में नांदेड़ गया था आरोपी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि साल 2024 में जसपाल सिंह तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब गुरुद्वारे में 'सेवा' करने के लिए नांदेड़ चला गया था। बता दें कि सुखबीर सिंह बादल अपनी पत्नी और अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल के साथ सचखंड गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद माता साहिब देवाजी गुरुद्वारे गए थे, जहां उस पर यह जानलेवा हमला हुआ।

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फिलहाल, पुलिस इस घटना के पीछे के असली मकसद का पता लगाने में जुटी है। इसके लिए जसपाल के पुणे से नांदेड़ शिफ्ट होने और हमले के दिन तक की उसकी सभी गतिविधियों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। एक चश्मदीद के अनुसार, बादल पर कृपाण से कथित तौर पर हमला करने के बाद उसने कहा, ''मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं आत्मसमर्पण करता हूं।'' इससे पहले पुलिस ने बताया था कि हमलावर सिखों के 'निहंग' संमुदाय से जुड़ा है।

सुखबीर सिंह बादल पर करीब अपराह्न 1:45 बजे नांदेड़ से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी मुगत में हमला किया गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके दाहिने हाथ में दो से तीन टांके लगाए गए।

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