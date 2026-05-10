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सुब्रत गुप्ता कौन हैं? सीएम शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार बनने पर इतना हंगामा क्यों

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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चुनावी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के 48 घंटे के भीतर ही डॉ. सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया। माना जा रहा है कि उनका प्रशासनिक अनुभव नई भाजपा सरकार को नीतियां बनाने व लागू करने में मदद करेगा।

सुब्रत गुप्ता कौन हैं? सीएम शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार बनने पर इतना हंगामा क्यों

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुब्रत गुप्ता को अपना सलाहकार बनाया है। उनकी नियुक्ति ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में खासा ध्यान खींचा, क्योंकि वे 2026 विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से कराए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान में स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (SRO) की भूमिका में थे।

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डॉ. सुब्रत गुप्ता 1990 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। अपने लंबे प्रशासनिक करियर में वे जलपाईगुड़ी और वर्धमान के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। इसके अलावा, 2007 से 2011 तक वे पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (WBIDC) के प्रबंध निदेशक (MD) रहे। केंद्र सरकार में उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली थी।

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निर्वाचन आयोग ने नवंबर 2025 में उन्हें SIR प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसका मकसद मतदाता सूची को स्वच्छ बनाना और अपात्र मतदाताओं की पहचान कर उन्हें हटाना था। प्रशासनिक हलकों में सुब्रत गुप्ता को शांति भरा और हिंसा से मुक्त चुनाव कराने का श्रेय दिया गया। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस और उसकी प्रमुख ममता बनर्जी ने उन पर भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। टीएमसी का दावा था कि SIR प्रक्रिया के दौरान अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम चुनिंदा तरीके से हटाए गए।

चुनावी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के 48 घंटे के भीतर

चुनावी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के 48 घंटे के भीतर ही डॉ. सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नई भूमिका दे दी गई। माना जा रहा है कि उनका प्रशासनिक अनुभव नई भाजपा सरकार को नीतियां बनाने व लागू करने में मदद करेगा। मालूम हो कि मुख्यमंत्री कार्यालय के पुनर्गठन के तहत 2017 बैच के आईएएस अधिकारी शांतनु बाला को मुख्यमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक हलकों में इन नियुक्तियों को राज्य तंत्र के व्यापक पुनर्गठन की शुरुआती कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

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डॉ. सुब्रत गुप्ता ने दो पूर्व मुख्य सचिवों (अलापन बंद्योपाध्याय और एचके द्विवेदी) की जगह ली है। दोनों ने राज्य में सत्ता परिवर्तन की पुष्टि करने वाले चुनाव नतीजों के एक दिन बाद 5 मई को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी ओर, शांतनु बाला ने सीनियर नौकरशाह गौतम सान्याल की जगह ली है, जो बनर्जी के प्रधान सचिव थे। इसके तुरंत बाद राज्य सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में एक और अहम बदलाव की प्रक्रिया शुरू की, जिससे बंगाल की नौकरशाही के गलियारों में बड़े बदलाव के संकेत मिले हैं।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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