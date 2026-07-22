कौन हैं RAF अफसर सोनिया सहरावत? CJP के प्रदर्शन में लड़की को बचाते टूटा हाथ; अब चर्चा में क्यों

पुलिस की नौकरी के साथ-साथ उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी मजबूत मौजूदगी बनाई है, जहाँ उनके 6 लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं। वह पर्सनल अपडेट, डांस वीडियो, ट्रेंडिंग रील्स, फ़िटनेस कंटेंट और कभी-कभी वर्दी में अपनी ज़िंदगी की झलकियाँ शेयर करती हैं।

सोमवार (20 जुलाई) को राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर संघर्ष का अखाड़ा बन गया। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के उग्र प्रदर्शन और संसद मार्च के दौरान न सिर्फ सड़कों पर अफसरातफरी मची बल्कि हिंसा भी भड़क उठी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रही RAF की असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस झड़प में उनका हाथ टूट गया, लेकिन उनकी बहादुरी और उसके बाद शुरू हुए विवाद ने उन्हें देश भर में चर्चा का केंद्र बना दिया है।

ड्यूटी के दौरान टूटा हाथ, सुनाई आपबीती सोनिया सहरावत ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि प्रदर्शन के दौरान माहौल तब खराब हुआ, जब भीड़ में मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने जवानों पर जूते-चप्पल और बीयर की बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं। सोनिया ने दावा किया कि जब वहां भगदड़ मची तो एक प्रदर्शनकारी लड़की भीड़ में गिर गई। उसकी जान बचाने के लिए वह दौड़ीं तो वह भी घायल हो गईं, जिसमें उनका हाथ प्रैक्चर हो गया। दिल्ली पुलिस ने झड़प के सिलसिले में कई FIR दर्ज कीं और इस मामले की अभी जांच चल रही है।

शांति बनाए रखने की अपील की लेकिन… हालांकि, उन्होंने बताया, "हमने प्रदर्शनकारियों से बार-बार शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और जवानों के हेलमेट तक निकालने का प्रयास किया।" इस घटना के दो दिन बाद, सहरावत के अकाउंट से पोस्ट की गई एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने भी लोगों का ध्यान खींचा, जब उसके स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वायरल हुए और उनकी प्रोफ़ाइल फिर से चर्चा में आ गई।

कौन हैं सोनिया सहरावत? सोनिया सहरावत सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स (CRPF) में असिस्टेंट कमांडेंट हैं और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) में तैनात हैं, जो CRPF की दंगा-रोधी और भीड़ को नियंत्रित करने वाली एक खास यूनिट है। पुलिसिंग करियर के साथ-साथ, इंस्टाग्राम पर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जहाँ वे अपनी निजी जिंदगी की बातें, डांस वीडियो, ट्रेंडिंग रील्स, फिटनेस से जुड़ी चीज़ें और कभी-कभी वर्दी में अपनी जिंदगी की झलकियां शेयर करती हैं। इन्स्टाग्राम पर उनके 600000 फॉलोअर्स हैं।

सोनिया सहरावत CRPF में कैसे शामिल हुईं सोनिया सहरावत की कहानी केवल इस एक घटना तक सीमित नहीं है। हरियाणा के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली सोनिया ने बचपन से ही वर्दी पहनने का सपना देखा था। सहरावत के अनुसार, नेशनल कैडेट कोर (NCC) में शामिल होना उनके सफ़र का एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्हें अनुशासन, नेतृत्व और सैन्य प्रशिक्षण का अनुभव मिला। बाद में, CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर शामिल होने से पहले उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (असिस्टेंट कमांडेंट) परीक्षा पास की और CRPF में ऑफिसर बनीं। उनके साहस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ट्रेनिंग के दौरान एक गंभीर चोट के बाद उन्हें 52 टांके आए थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग पूरी की। वे जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

इंस्टाग्राम स्टोरी ने खड़ा कर दिया नया विवाद अब इन्स्टाग्राम पर सहरावत द्वारा शेयर किए गए एक पोस्ट पर विवाद उठ खड़ा हुआ है।उस स्टोरी में एक मरे हुए कॉकरोच की फोटो के साथ लिखा था— "खुद को ठीक कर नहीं सकते और देश को ठीक करने चले हैं।" इस पोस्ट को प्रदर्शनकारियों के प्रति अपमानजनक माना गया, जिसके बाद CJP ने पलटवार करते हुए कहा, "हम कॉकरोच हैं, और कॉकरोच कभी नहीं मरते।" हालांकि, भारी आलोचना के बाद यह पोस्ट डिलीट कर दी गई, लेकिन CRPF के भीतर भी इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि हिंसा के दौरान 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और पुष्टि की कि कई FIR दर्ज की गई हैं। घटना की जांच अभी भी चल रही है।