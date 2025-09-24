कौन हैं सोनम वांगचुक? लद्दाख में हिंसा के बीच फिर चर्चा में आए, 15 दिन की भूख हड़ताल ली वापस

Who is Sonam Wangchuk: लद्दाख में हिंसा के बीच सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है। उन्होंने युवाओं से हिंसा को बंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि देश या लद्दाख अस्थिर हो।

Who is Sonam Wangchuk: लद्दाख की राजधानी लेह में बुधवार का दिन हिंसा से भरा रहा। छात्रों और युवाओं द्वारा किया जा रहा यह प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया कि इस प्रदर्शन में चार लोग मारे गए, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। इस दौरान लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे क्लाइमेट एक्टविस्ट सोनम वांगचुक ने हिंसा से दुखी होकर अपनी 15 दिवसीय भूख हड़ताल भी वापस ले ली। सोनम वांगचुक ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

लद्दाख में शुरू हुई हिंसा के बीच क्लाइमेट एक्टविस्ट सोनम वांगचुक एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन हैं सोनम वांगचुक?

लद्दाख से आने वाले सोनम वांगचुक एक क्लाइमेट एक्टविस्ट और इंजीनियर और शिक्षा सुधारक हैं। आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स में आमिर ने जिस इंसान का किरदार निभाया था उसे सोनम वांगचुक से ही प्रेरित माना जाता है। सोनम भारतीय सेना के लिए भी कई तरह से इनोवेशन बना चुके हैं। उन्हें आईस स्तूपा का निर्माण किया था, जो कि भारतीय जवानों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुई है। वह लगातार लद्दाख में अपने शिक्षा सुधारों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा वह हिमालयन इंस्टिट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख नामक संस्था से भी जुड़े हुए हैं। यह संस्था वहां के छात्रों को स्थानीय जरूरतों और पर्यावरण अनुकूलन की तकनीकों के अनुसार शिक्षा और ट्रेनिंग देने का काम करती है।

शिक्षा और इनोवेशन के फील्ड में काम करने वाले वांगचुक उस वक्त राजनीतिक गलियारों में दिखने लगे, जब उन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। उसके बाद उन्होंने मुख्य रूप से तीन मांगे सामने रखीं जिसमें पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना। दूसरी, लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूचि के तहत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना और तीसरी क्षेत्रीय संसाधनों, नौकरियों और स्थानीय स्वायत्तता की गारंटी को लेकर अपना आंदोलन शुरू कर दिया। वह इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार भूख हड़ताल कर चुके हैं। इसके अलावा एक बार वह अपने समर्थकों के साथ पैदल चलकर दिल्ली भी आ चुके हैं, लेकिन बाद में उन्हें वापस भेज दिया गया था।