कौन है सिया गोयल, जिसने मंगेतर को 400 फीट खाई में धक्का देकर मार डाला; 17 करोड़ में बुक था महल
सिया गोयल ने मंगेतर केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले से नीचे 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर जान ले ली। सिया के अलावा उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने भी हत्या की साजिश रची थी। सिया और केतन, दोनों ही बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं।
Ketan Agarwal Siya Goyal: पुणे में रियल स्टेट बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हुई हत्या की घटना ने देश को एक बार फिर से हैरान और परेशान कर दिया है। उसकी मंगेतर सिया गोयल ने 26 वर्षीय केतन को पुणे के लोहागढ़ किले से 400 नीचे खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी जान चली गई। शुरुआत में महज इसे एक हादसा माना गया, लेकिन जब परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और अच्छी तरह से जांच हुई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। दोनों परिवारों ने शादी के लिए राजस्थान में 17 करोड़ रुपये में एक महल बुक किया था और मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए दो प्राइवेट प्लेन की व्यवस्था की गई थी।
दरअसल, सिया गोयल अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से प्यार करती थी और मंगेतर केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। केतन और सिया की शादी परिवार के सदस्य ने ही तय करवाई थी और दोनों दूर के रिश्ते में भी आते थे। केतन और सिया, दोनों को ही ट्रेकिंग करना और घूमना काफी पसंद था। पुलिस की पूछताछ में भी सिया और उसके आशिक चेतन चौधरी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बताया है कि अगर यह हत्या नहीं करती तो उसे केतन से शादी करनी पड़ती। इसी वजह से बीच रास्ते से हटाने के लिए सिया और चेतन, दोनों ने मिलकर हत्या की प्लानिंग की।
कौन है सिया गोयल?
सिया गोयल की उम्र महज 20 साल है और वह भी केतन की तरह बिजनेसमैन फैमिली से आती है। दोनों का परिवार काफी अमीर था। केतन अपने पिता के रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर के पद पर था। पुणे के बिबवेवाड़ी की रहने वाली सिया का परिवार ड्राई फ्रूट्स का व्यापार करता है। सिया की सगाई इस साल फरवरी में केतन से हुई थी, और केतन के मामा ने दोनों परिवारों के बीच में यह रिश्ता लगवाया था। इस साल नवंबर में ही उदयपुर में एक शाही समारोह में सिया और केतन की शादी होनी थी। इसके लिए अभी से ही होटल बुक किए जा चुके थे।
चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी सिया
सिया और चेतन चौधरी पिछले कुछ सालों से एक-दूसरे को जानते थे और प्यार करते थे। चेतन का भी परिवार बिजनेस से जुड़ा हुआ था। 22 वर्षीय चेतन और सिया लगातार कॉल पर बातचीत करते थे। दोनों ने मिलकर केतन को बीच रास्ते से हटाने का फैसला लिया, क्योंकि वे समझ गए थे कि अगर सिया ने केतन से शादी कर ली तो चेतन और सिया का कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। सिया केतन से शादी नहीं, बल्कि चेतन से करना चाहती थी।
पहले हादसा माना गया, लेकिन बाद में हत्या निकली
पुलिस ने मामले में केतन की मंगेतर सिया और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना 18 जून की है और शुरुआत में इसे लोहागढ़ किले से पैर फिसलने की वजह से हुई दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन गहन जांच में यह हत्या की साजिश निकली। दोनों आरोपियों को मंगलवार को पुणे जिले के मावल तहसील की एक कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 29 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन को धक्का देकर उसकी हत्या कर दी और इसे एक हादसे के रूप में दिखाने की कोशिश की।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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