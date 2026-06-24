कौन है सिया गोयल का ड्राई फ्रूट बेचने वाला प्रेमी चेतन? ऐसे शुरू हुई थी प्रेम कहानी

सिया गोयल ने प्रेमी चेतन चौधरी के लिए मंगेतर केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। जन्मदिन की ट्रेकिंग पर हुई खूनी साजिश की पूरी डिटेल, पुलिस जांच और चौंकाने वाले खुलासे।

सगाई, धोखा और फिर एक खौफनाक कत्ल। केतन अग्रवाल की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक बेहद ठंडे दिमाग से रची गई खौफनाक साजिश का नतीजा थी। इस पूरी साजिश के केंद्र में दो लोग थे- सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी। एक ऐसा लव ट्रायंगल जिसका अंत इतनी बेरहमी से होगा, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब जैसे-जैसे इस हत्याकांड की परतें खुल रही हैं, रूह कंपा देने वाले खुलासे हो रहे हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर चेतन चौधरी है कौन? और ऐसा क्या हुआ कि उसके प्यार में पागल होकर सिया ने केतन को मौत की उस गहरी खाई में धकेल दिया?

कौन है चेतन चौधरी? दिवाली पार्टी से शुरू हुई प्रेम कहानी पुलिस जांच के मुताबिक सिया और चेतन का रिश्ता करीब एक साल पुराना था। दोनों की मुलाकात बिजनेस से हुई। सिया बेकरी चलाती थी, वहीं चेतन ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करता था। पुलिस के अनुसार, इस खौफनाक साजिश की शुरुआत पिछले साल एक साधारण सी दिवाली पार्टी से हुई थी। इसी पार्टी में सिया गोयल की मुलाकात पहली बार चेतन चौधरी से हुई थी। यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन सिया की फैमिली ने केतन के साथ उसकी सगाई फाइनल कर दी थी। परिवार के दबाव और 'इज्जत' के डर से सिया शादी तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। चेतन ने बताया कि सिया भागकर शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो परिवार को बदनाम नहीं करना चाहती थी। इसलिए दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की।

पहली कोशिश रही नाकाम, शक से बचने को बनाया सांप का बहाना पुलिस के अनुसार, लोहगढ़ किले जाने की इसी जिद के चलते 14 जून को हत्या की पहली कोशिश की गई, जब सिया ने कथित तौर पर केतन को खाई में धकेलने का प्रयास किया।

जब यह प्रयास विफल हो गया, तो शक से बचने के लिए उसने चिल्लाते हुए पास में एक सांप देखने का बहाना बनाया और उस वक्त यह कहानी काम भी कर गई। इसके बाद 18 जून को हत्या की इस खौफनाक योजना को अंजाम दिया गया। 18 जून यानी सिया के जन्मदिन वाले दिन आखिरी और कामयाब कोशिश हुई। सिया ने केतन को "बर्थडे स्पेशल" ट्रेकिंग पर बुलाया। चेतन भी छुपकर आया। CCTV फुटेज और हूडी से पुलिस को सुराग मिला। दोनों ने मिलकर केतन को खाई में धकेल दिया।

सिया गोयल का केतन अग्रवाल लोहागढ़ किले के पहाड़ चढ़ रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद वो 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। शुरू में सबने इसे ट्रैकिंग का हादसा मान लिया। सिया रो-रोकर बता रही थी कि फोटो खिंचवाते वक्त केतन का पैर फिसल गया। लेकिन पुलिस की जांच ने सारी कहानी पलट दी। ये हादसा नहीं, सुनियोजित हत्या थी। केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर उसे खाई में धकेल दिया। अब दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। कोर्ट ने सिया को 7 दिन की रिमांड और चेतन को 29 जून तक हिरासत में भेज दिया है।

6 महीने में 2000 से ज्यादा कॉल और 238 घंटे की बातचीत पुलिस के अनुसार, सिया और चेतन के बीच पिछले छह महीनों में 2,000 से अधिक फोन कॉल्स का आदान-प्रदान हुआ। दोनों ने एक-दूसरे से लगभग 238 घंटे तक फोन पर बात की। यह आंकड़े दिखाते हैं कि केतन के साथ सगाई होने के बावजूद दोनों के बीच संबंध कितने गहरे और सुनियोजित हो चुके थे।