कौन है सिया गोयल का ड्राई फ्रूट बेचने वाला प्रेमी चेतन? ऐसे शुरू हुई थी प्रेम कहानी
सिया गोयल ने प्रेमी चेतन चौधरी के लिए मंगेतर केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। जन्मदिन की ट्रेकिंग पर हुई खूनी साजिश की पूरी डिटेल, पुलिस जांच और चौंकाने वाले खुलासे।
सगाई, धोखा और फिर एक खौफनाक कत्ल। केतन अग्रवाल की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक बेहद ठंडे दिमाग से रची गई खौफनाक साजिश का नतीजा थी। इस पूरी साजिश के केंद्र में दो लोग थे- सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी। एक ऐसा लव ट्रायंगल जिसका अंत इतनी बेरहमी से होगा, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब जैसे-जैसे इस हत्याकांड की परतें खुल रही हैं, रूह कंपा देने वाले खुलासे हो रहे हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर चेतन चौधरी है कौन? और ऐसा क्या हुआ कि उसके प्यार में पागल होकर सिया ने केतन को मौत की उस गहरी खाई में धकेल दिया?
कौन है चेतन चौधरी? दिवाली पार्टी से शुरू हुई प्रेम कहानी
पुलिस जांच के मुताबिक सिया और चेतन का रिश्ता करीब एक साल पुराना था। दोनों की मुलाकात बिजनेस से हुई। सिया बेकरी चलाती थी, वहीं चेतन ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करता था। पुलिस के अनुसार, इस खौफनाक साजिश की शुरुआत पिछले साल एक साधारण सी दिवाली पार्टी से हुई थी। इसी पार्टी में सिया गोयल की मुलाकात पहली बार चेतन चौधरी से हुई थी। यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन सिया की फैमिली ने केतन के साथ उसकी सगाई फाइनल कर दी थी। परिवार के दबाव और 'इज्जत' के डर से सिया शादी तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। चेतन ने बताया कि सिया भागकर शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो परिवार को बदनाम नहीं करना चाहती थी। इसलिए दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की।
पहली कोशिश रही नाकाम, शक से बचने को बनाया सांप का बहाना
पुलिस के अनुसार, लोहगढ़ किले जाने की इसी जिद के चलते 14 जून को हत्या की पहली कोशिश की गई, जब सिया ने कथित तौर पर केतन को खाई में धकेलने का प्रयास किया।
जब यह प्रयास विफल हो गया, तो शक से बचने के लिए उसने चिल्लाते हुए पास में एक सांप देखने का बहाना बनाया और उस वक्त यह कहानी काम भी कर गई। इसके बाद 18 जून को हत्या की इस खौफनाक योजना को अंजाम दिया गया। 18 जून यानी सिया के जन्मदिन वाले दिन आखिरी और कामयाब कोशिश हुई। सिया ने केतन को "बर्थडे स्पेशल" ट्रेकिंग पर बुलाया। चेतन भी छुपकर आया। CCTV फुटेज और हूडी से पुलिस को सुराग मिला। दोनों ने मिलकर केतन को खाई में धकेल दिया।
सिया गोयल का केतन अग्रवाल लोहागढ़ किले के पहाड़ चढ़ रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद वो 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। शुरू में सबने इसे ट्रैकिंग का हादसा मान लिया। सिया रो-रोकर बता रही थी कि फोटो खिंचवाते वक्त केतन का पैर फिसल गया। लेकिन पुलिस की जांच ने सारी कहानी पलट दी। ये हादसा नहीं, सुनियोजित हत्या थी। केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर उसे खाई में धकेल दिया। अब दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। कोर्ट ने सिया को 7 दिन की रिमांड और चेतन को 29 जून तक हिरासत में भेज दिया है।
6 महीने में 2000 से ज्यादा कॉल और 238 घंटे की बातचीत
पुलिस के अनुसार, सिया और चेतन के बीच पिछले छह महीनों में 2,000 से अधिक फोन कॉल्स का आदान-प्रदान हुआ। दोनों ने एक-दूसरे से लगभग 238 घंटे तक फोन पर बात की। यह आंकड़े दिखाते हैं कि केतन के साथ सगाई होने के बावजूद दोनों के बीच संबंध कितने गहरे और सुनियोजित हो चुके थे।
परिवार का दर्द
केतन के पिता विशाल अग्रवाल भावुक होकर कहते हैं, "शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती। बेटे को क्यों मारा? वो तो सिया का बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए पहाड़ चढ़ा था।" मां का रोना अभी थमा नहीं है। परिवार का आरोप है कि सिया ने पासपोर्ट चोरी कर बाली ट्रिप रोकी और कई बार लोहागढ़ जाने का प्लान बनाया। लोनावला रूरल पुलिस के मुताबिक दोनों ने कबूल लिया है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें