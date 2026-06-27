Cabinet reshuffle: कौन हैं शक्तिकांत दास? मोदी कैबिनेट में मिल सकती है जगह, वित्त मंत्री बनाने की चर्चा

Cabinet reshuffle: यदि शक्तिकांत दास को देश का नया वित्त मंत्री बनाया जाता है तो निर्मला सीतारमण को एक नई जिम्मेदारी सौंपते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भेजा जा सकता है।

Who is Shaktikanta Das: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों ने देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इन मुलाकातों के बाद मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बड़े केंद्रीय कैबिनेट फेरबदल (Union Cabinet Reshuffle) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलावों को लेकर अटकलें बेहद तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह संभावित प्रशासनिक फेरबदल संसद के आगामी मॉनसून सत्र के शुरू होने से ठीक पहले देखने को मिल सकता है।

राजनीतिक हलकों से छनकर आ रही खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री के वर्तमान प्रधान सचिव और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) को मोदी कैबिनेट में शामिल कर देश का नया केंद्रीय वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। यदि यह फैसला हकीकत में बदलता है तो वर्तमान वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण को एक नई जिम्मेदारी सौंपते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भेजा जा सकता है।

निर्मला सीतारमण साल 2019 से लगातार देश का वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं। हालांकि, इस प्रस्तावित बदलाव को लेकर सरकार या भाजपा संगठन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

क्यों हैं वित्त मंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार? शक्तिकांत दास भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के एक बेहद अनुभवी और वरिष्ठ रिटायर अधिकारी हैं। यदि वे केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं तो सरकार को शासन और अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में चार दशकों से अधिक का गहरा प्रशासनिक अनुभव मिलेगा।

RBI गवर्नर के रूप में शानदार कार्यकाल रहा है। वह साल 2018 से 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 25वें गवर्नर रहे हैं, जहां उन्होंने वैश्विक संकटों के बीच भारतीय बैंकिंग प्रणाली को स्थिरता दी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान वह देश के 8 केंद्रीय बजटों को तैयार करने की प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं, जिससे उन्हें सार्वजनिक वित्त और आर्थिक नीति निर्माण का असाधारण अनुभव प्राप्त है।

वह देश में नोटबंदी के नियोजन और कार्यान्वयन चरण के दौरान वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सबसे वरिष्ठ और प्रमुख अधिकारी थे। इसके अलावा वह 15वें वित्त आयोग के सदस्य और जी-20 में भारत के शेरपा भी रह चुके हैं।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का चेहरा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज के छात्र रहे शक्तिकांत दास विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में भारत के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।