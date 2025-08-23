Who is Sergio Gor donald Trump nominates new ambassador to India amid tariff war टैरिफ वार के बीच अमेरिका बदलेगा भारत में अपना राजदूत, ट्रंप ने किया सर्जियो गोर के नाम का ऐलान, India News in Hindi - Hindustan
टैरिफ वार के बीच अमेरिका बदलेगा भारत में अपना राजदूत, ट्रंप ने किया सर्जियो गोर के नाम का ऐलान

ट्रंप ने पहले भारत से आयात पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था और फिर रूसी तेल की खरीद बढ़ाने के लिए दंड के रूप में इसे 27 अगस्त से 50% तक दोगुना करने की बात कही।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 05:53 AM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक सर्जियो गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में नॉमिनेट किया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में यह घोषणा करते हुए कहा कि गोर सीनेट से पुष्टि होने तक व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के निदेशक के अपने मौजूदा पद पर बने रहेंगे।

ट्रंप ने गोर को एक महान दोस्त बताते हुए उनकी वर्षों की सेवा की सराहना की। उन्होंने कहा कि गोर ने उनके ऐतिहासिक राष्ट्रपति चुनाव में काम किया है, उनकी सबसे अधिक बिकने वाली किताबें प्रकाशित की हैं और सबसे बड़े सुपर पीएसी में से एक का नेतृत्व किया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर वह अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी तरह से भरोसा कर सकें और "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" में मदद कर सकें।

यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत-अमेरिका संबंध व्यापार और भू-राजनीतिक मुद्दों पर तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत पर ट्रंप के व्यापार युद्ध के कारण दोनों देशों के बीच कम टैरिफ दरों पर बातचीत विफल हो गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत ने अपने विशाल कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने का विरोध किया है।

ट्रंप ने पहले भारत से आयात पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था और फिर रूसी तेल की खरीद बढ़ाने के लिए दंड के रूप में इसे 27 अगस्त से 50% तक दोगुना करने की बात कही। उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने रूस से तेल के सबसे बड़े खरीदार चीन पर इसी तरह के टैरिफ नहीं लगाए हैं, जिसने विशेषज्ञों के बीच भी सवाल खड़े किए हैं।

हाल ही में, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने मंगलवार को भारत पर यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी तेल की खरीद से मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया और कहा कि वाशिंगटन इस स्थिति को अस्वीकार्य मानता है।

एक गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ट्रंप प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आमतौर पर, भारत जैसे रणनीतिक भागीदार के लिए करियर डिप्लोमेट या अनुभवी राजनीतिज्ञ को राजदूत नियुक्त किया जाता है। हालांकि, सर्जियो गोर की नियुक्ति से यह संकेत मिलता है कि ट्रंप भारत के साथ संबंधों में एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो उनके व्यक्तिगत एजेंडे और "अमेरिका फर्स्ट" की नीतियों को सीधे तौर पर लागू कर सके।

चूंकि राजदूत की नियुक्ति को सीनेट की पुष्टि की आवश्यकता होती है, इसलिए गोर की नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। पिछली बार एरिक गार्सेटी की नियुक्ति में दो साल से अधिक का समय लगा था। हालांकि, यदि गोर को सीनेट की मंजूरी मिल जाती है तो वह भारत-अमेरिका संबंधों के एक महत्वपूर्ण और संभवतः चुनौतीपूर्ण चरण में वाशिंगटन का प्रतिनिधित्व करेंगे, जहां व्यापार, ऊर्जा खरीद और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

