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कौन है जंतर-मंतर से लौटने वाले छात्रों की पिटाई करने वाला सत्यम पंडित? महुआ मोइत्रा बोलीं- FIR दर्ज करो

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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सोशल मीडिया पर सत्यम पंडित नाम के शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह जंतर-मंतर पर जा रहे छात्रों को धमकाते हुए नजर आता है। आरोप है कि उसने छात्रों की पिटाई भी की। विपक्ष के नेता उसके खिलाफ ऐक्शन की मांग कर रहे हैं।

Satyam Pandit
हिंदूवादी नेता सत्यम पंडित के खिलाफ ऐक्शन की मांग

गाजियाबाद में अकसर अपनी धौंस जमाने वाला हिंदूवादी नेता सत्यम पंडित एक बार फिर चर्चा में है। सत्यम पंडित पर आरोप है कि उसने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करके लौट रहे कुछ छात्रों को रोका और उनको गालियां देने लगा। इसके बाद उसने छात्रों की पिटाई कर दी। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महुआ मोइत्रा और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज समेत कई नेताओं ने वीडियो पोस्ट किया है और दिल्ली पुलिस से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आरोपी सत्यम पंडित ने छात्रों को परेशान करने का वीडियो खुद ही फेसबुक पर अपलोड किया। उसने लिखा, 'जंतर मंतर पर जाकर कॉकरोचों का इलाज किया, जो कहते हैं करके दिखाते हैं।'

कौन है सत्यम पंडित

सत्यम पंडित की फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक व ह 'हिंदू वीर सेना' का संस्थापक है और गाजिबाद इलाके में काफी ऐक्टिव रहता है। अकसर वह मुसलमानों को टारगेट करता है। उसने एक अन्य वीडिया जारी करते हुए कहा है कि कांवड़ यात्रा में किसी भी मुसलमान पुलिसकर्मी की ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए।

सत्यम पंडित पहले भी विवादों में रह चुका है और जेल भी जा चुका है। अगस्त 2024 में उसने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं इसी साल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह मीट की दुकान वालों को धमका रहा था। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस नेउसपर ऐक्शन लिया था।

अखिलेश यादव ने भी शेयर किया वीडियो

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सत्यम पंडित का वीडियो शेयर करते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उनके साथ किस तरह से लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, देख लीजिए। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भरोसे का विलोम ही भाजपा है। वहीं महुआ मोइत्रा ने सत्यम पंडित को जानवर बताते हुए दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह खुद भी एफआईआर दर्ज करवा सकती हैं।

सौरभ भारद्वाज ने शेयर की रेखा गुप्ता के साथ वाली तस्वीर

आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने सत्यम पंडित की एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ खड़ा है। यह तस्वीर सत्यम पंडित ने ही इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। भारद्वाज ने कहा, सत्यम पंडित ने जंतर मंतर पर छात्रों को प्रताड़ित किया है। दिल्ली पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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