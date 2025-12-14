कौन हैं लियोनेल मेस्सी को भारत बुलाने वाले सताद्रु दत्ता? कोलकाता स्टेडियम में बवाल के बाद गिरफ्तार

संक्षेप: कोलकाता के स्टेडियम में लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम के दौरान हंगामा होने के बाद मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह एक इवेंट ऑर्गनाइजर हैं औऱ इससे पहले भी कई विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर्स के इवेंट भारत में करवा चुके हैं।

कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में विश्व प्रसिद्ध अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम के दौरान हुए बवाल के बाद मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। लियोनेल मेस्सी की एक झलक पाने के लिए फैन्स 4800 से 25 हजार रुपये का टिकट खरीदकर इकट्ठे हुए थे। वहीं जब मेस्सी जल्दी जाने लगे तो फैन्स में आक्रोश व्याप्त हो गया। लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की औऱ कुर्सियों में आग तक लगा दी।

इस पूरे बवाल के पीछे आयोजकों औऱ उनके कुप्रबंधन को जिम्मेदार बताया गया है। लोग स्टेडियम में पहुंचने के बाद भी जब मेस्सी का दीदार नहीं हुआ तो लोग बोतल फेंकने लगे औऱ कुर्सियां तोड़ने लगे। बहुत सारे लोग मैदान में घुस गए। मेस्सी के आसपास इतनी सुरक्षा थी और वीआईपी लोगों ने उन्हें घेर रखा था। ऐसे में फैन उनको ठीक से देख ही नहीं पाए।

कौन हैं मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता? 'GOAT' इंडिया टूर के आयोजक सताद्रु दत्ता की गिरफ्तारी के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वह कौन हैं? सताद्रु दत्ता 'ए सताद्रु दत्ता इनिशिएटिव' नाम से फर्म चलाते हैं जो कि दुनियाभर के फुटबॉलर्स के कार्यक्रम करवाती है। वह पहले भी कई फुटबॉलर्स के सफल इवेंट करवा चुके हैं। उन्होंने लियोनेल मेस्सी के पूरे भारत दौरे की जिम्मेदारी ली थी। वह पहले पेले, डिएगो माराडोना और अन्य फुटबॉलर्स के टूर भी आयोजित कर चुके हैं।

एयरपोर्ट पर मेस्सी को रिसीव करने के बाद दत्ता ने कहा था, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह मेरे साथ फुटबॉल खेलें। अगर मैं नहीं सफल होता हूं तो मैं उनकी एक झलक पाने के लिए कल जिम जाऊंगा। मेरी ऑटोग्राफ बुक तैयार है और मैं उनके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं।

भिड़ गई बीजेपी और टीएमसी बता दें कि स्टेडियम में बवाल के बाद टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया कि कुछ दर्शक मैदान में दौड़ रहे हैं। जिनमें से कुछ भगवा झंडे लिए हुए थे और 'जय श्री राम' के नारे लगा रहे थे, साथ ही कुछ लोग बोतल और कुर्सियां ​​फेंकते, सीट और बैनर को नुकसान पहुंचाते और बैरिकेड तोड़ते दिखे।

तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि ‘‘फुटेज से संकेत मिलता है कि हिंसा में कुछ ताकतों की संलिप्तता हो सकती है, हालांकि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के अन्य नेताओं ने पहले ही कार्यक्रम के आयोजकों की निंदा की है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।"

उन्होंने कहा, "मुख्य आयोजक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन हम मांग करते हैं कि जांच में उन ताकतों की संलिप्तता की आशंका को भी शामिल किया जाए जो कोलकाता और राज्य प्रशासन को बदनाम करना चाहती हैं। पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए।"