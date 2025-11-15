पाकिस्तान पहुंचते ही 'नूर हुसैन' बनी सरबजीत, पंजाब में दर्ज 3 केस; पासपोर्ट में गड़बड़ी ने किया हैरान
पंजाब के हरे-भरे खेतों से निकलकर करतारपुर साहिब की पावन धरती पर सिर झुकाने वाली सरबजीत कौर की कहानी अब एक रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच चुकी है। 52 वर्षीय यह सिख महिला गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश गुरपुरब पर पाकिस्तान गई थी, लेकिन अचानक लापता हो गई। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक निकाहनामा वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरबजीत ने इस्लाम कबूल कर लिया है, अपना नाम 'नूर' रख लिया है और शेखुपुरा के एक स्थानीय युवक नासिर हुसैन से शादी कर ली है। यह खुलासा न सिर्फ उसके परिवार को स्तब्ध कर रहा है, बल्कि पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज तीन पुराने केसों और पासपोर्ट में गड़बड़ी ने पूरे मामले को और उलझा दिया है।
सरबजीत कौर के अचानक लापता होने और उसके बाद धर्म परिवर्तन व निकाह के दावों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सरबजीत कपूरथला की रहने वाली है और 4 नवंबर को वाघा-अटारी बॉर्डर पार कर करीब 1,992 सिख तीर्थयात्रियों के साथ पाकिस्तान रवाना हुई थी। लेकिन 10 दिन बाद 13 नवंबर को जत्था भारत लौटा, तो कौर उनके साथ वापस नहीं आई।
उर्दू निकाहनामा वायरल, लेकिन प्रमाणिकता संदिग्ध
पाकिस्तान के कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सरबजीत कौर ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम 'नूर हुसैन' रख लिया और शेखुपुरा निवासी नासिर हुसैन से निकाह कर लिया। सोशल मीडिया पर एक उर्दू निकाहनामा वायरल हो रहा है, जिसके अनुसार यह निकाह शेखुपुरा की एक मस्जिद में हुआ। हालांकि, किसी भी भारतीय मीडिया संस्था ने इस दस्तावेज की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है।
यात्रा दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां
ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय सूत्रों ने बताया कि कौर के यात्रा दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं।
- उसके पासपोर्ट पर पता मलौत (जिला मुक्तसर) का दर्ज है, न कि कपूरथला का।
- पासपोर्ट में पिता का नाम दिया गया है, जबकि वह पिछले काफी समय से अपने पति के घर अमानीपुर में रह रही थी।
- पाकिस्तान में एंट्री करते समय उसने इमिग्रेशन फॉर्म में नागरिकता से जुड़े कॉलम खाली छोड़ दिए, जो एक गंभीर प्रक्रिया-उल्लंघन माना जा रहा है।
परिवार और आपराधिक मामलों का इतिहास सामने आया
कपूरथला पुलिस के अनुसार, सरबजीत कौर के खिलाफ पहले से तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं- दो कपूरथला सिटी में और एक बठिंडा के कोट फत्ता में। ये सभी मामले धोखाधड़ी और ठगी से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस अब इन मामलों की पृष्ठभूमि दोबारा खंगाल रही है।
इसके अलावा, SHO निर्मल सिंह ने बताया कि कौर के दो बेटों- लवजोत सिंह और नवजोत सिंह पर कुल 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से कई मामलों में सुनवाई चल रही है। दोनों फिलहाल जमानत पर हैं।
पाकिस्तान जाने से पहले, सरबजीत कौर अपने पति करनैल सिंह के घर अमानीपुर में रह रही थी। पति लगभग तीन दशकों से इंग्लैंड में रह रहा है। सरबजीत तलाकशुदा है और उसकी पिछली शादी से दो बेटे हैं। स्थानीय निवासियों ने इस परिवार के बारे में चुप्पी साध रखी है।
पुलिस और सरकारी एजेंसियां सतर्क
कपूरथला तथा अन्य जिलों की पुलिस अब कौर की पृष्ठभूमि, पाकिस्तान जाने के इरादे, दस्तावेजों की विसंगतियों और सोशल मीडिया पर आए निकाहनामा की जांच कर रही है। फिलहाल, भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान से आधिकारिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रही हैं कि सरबजीत कौर की स्थिति क्या है- क्या वह वास्तव में धर्म परिवर्तन कर चुकी है या मामला किसी बड़े नेटवर्क या व्यक्तिगत विवाद से जुड़ा है।