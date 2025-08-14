Who is Sandeepa Virk ED arrests beauty influencer in money laundering case कौन है ब्यूटी इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क, ED ने किया अरेस्ट; इंस्टाग्राम पर हैं 12 लाख फॉलोअर्स, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWho is Sandeepa Virk ED arrests beauty influencer in money laundering case

कौन है ब्यूटी इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क, ED ने किया अरेस्ट; इंस्टाग्राम पर हैं 12 लाख फॉलोअर्स

ईडी ने 12 और 13 अगस्त को दिल्ली और मुंबई में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें विर्क और उनके सहयोगियों की जांच की गई। एजेंसी का आरोप है कि विर्क ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से लोगों को झूठे वादों के जरिए ठगा।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 12:13 AM
share Share
Follow Us on
कौन है ब्यूटी इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क, ED ने किया अरेस्ट; इंस्टाग्राम पर हैं 12 लाख फॉलोअर्स

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और हाइबूकेयर की संस्थापक संदीपा विर्क को एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। विर्क को 12 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत हिरासत में लिया गया और एक अदालत ने उन्हें 14 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। संदीपा के इंस्टाग्राम पर 12 लाख फॉलोअर्स हैं। वह खुद को अभिनेत्री और कॉस्मेटोलॉजिस्ट बता रही है।

ईडी ने कहा कि संदीपा विर्क को मंगलवार को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया। पिछले दो दिनों में उसे और उसके सहयोगियों के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में छापेमारी की गई थी। जांच एजेंसी ने कहा कि एक विशेष अदालत ने उसे 14 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

महिला का दावा है कि वह एक त्वचा देखभाल उत्पाद बेचने वाली वेबसाइट की मालिक है, जिसके बारे में ईडी ने दावा किया है कि यह धन शोधन का एक ‘‘मुखौटा’’ है। उस पर और उसके सहयोगियों पर कथित रूप से गलत बयानी के माध्यम से अनुचित प्रभाव डालने और झूठे बहाने से धन की मांग करके व्यक्तियों को ‘‘धोखा’’ देने के आरोप में जांच की जा रही है।

विर्क की इंस्टाग्राम आईडी के अनुसार, वह एक अभिनेत्री और उद्यमी हैं और उक्त वेबसाइट की संस्थापक हैं। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि महिला पूर्ववर्ती ‘रिलायंस कैपिटल लिमिटेड’ के पूर्व निदेशक अंगाराई नटराजन सेथुरमन नामक व्यक्ति के भी संपर्क में थी।

ईडी के अनुसार, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से संबंधित लगभग 18 करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन 2018 में विवेकपूर्ण ऋण मानदंडों का उल्लंघन करके सेथुरमन को वितरित किया गया था। धनशोधन का यह मामला पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है। सेथुरमन ने एक बयान में आरोपों को ‘‘निराधार’’ बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने विर्क के साथ किसी भी तरह के संबंध या उससे संबंधित किसी भी लेन-देन से साफ इनकार किया।

(इनपुट एजेंसी)

Social Media Punjab Enforcement Directorate
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।