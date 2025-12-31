चोट से लहूलुहान थे पर कसाब का डटकर किया सामना, कौन हैं सदानंद दाते जो बने महाराष्ट्र के DGP?

संक्षेप: दाते ने पुलिस की उस टीम का नेतृत्व किया था जिसने कामा अस्पताल की छत पर लश्कर के अजमल कसाब और अबू इस्माइल को घेर लिया था। ग्रेनेड के छर्रों से गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों से मुकाबला जारी रखा था।

महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी सदानंद दाते को बुधवार को राज्य का अगला पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया है। सदानंद दाते की छवि एक मृदु भाषी लेकिन सख्त पुलिस अधिकारी की है। 59 वर्षीय सदानंद दाते तब सुर्खियों में आ गए थे जब 2008 में हुए आतंकी मुंबई पर हुए हमले में उन्होंने गजब का साहस दिखाते हुए आतंकी अजमल कसाब का डटकर मुकाबला किया था। उनकी वीरता के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

1990 बैच के अधिकारी सदानंद दाते निवर्तमान डीजीपी रश्मि शुक्ला का स्थान लेंगे। रश्मि शुक्ला तीन जनवरी को सेवानिवृत्त हो रही हैं। इसके बाद सदानंद दाते दो लाख से अधिक कर्मियों वाले महाराष्ट्र पुलिस बल के प्रमुख के रूप में दो साल तक अपनी सेवाए देंगे। दाते को हाल में केंद्र की प्रतिनियुक्ति से राज्य कैडर में वापस बुलाया गया था। वह केंद्र में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) का नेतृत्व कर रहे थे।

कौन हैं सदानंद दाते? मुंबई में 2008 में हुए 26/11 आतंकी हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई में किए गए प्रयासों में भूमिका के लिए सदानंद दाते को खूब सराहा गया था। 26 नवंबर, 2008 को जब मुंबई में हमला किया गया था तब दाते शहर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मध्य क्षेत्र) के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने पुलिस की उस टीम का नेतृत्व किया था जिसने कामा अस्पताल की छत पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों अजमल कसाब और अबू इस्माइल को घेर लिया था। ग्रेनेड के छर्रों से गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों से मुकाबला जारी रखा था।

दाते को बाद में वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। वहीं दाते के शरीर में आज भी उस रात के धातु के टुकड़े धंसे हुए हैं। इनमें से एक टुकड़ा उनकी आंख के पास है। वह इन धातुओं के टुकड़ों को चोटों के बजाय युद्ध क्षेत्र से मिले ‘पदक’ बताते हैं।