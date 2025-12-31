Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWho is Sadanand Date IPS officer who took on Ajmal Kasab new Maharashtra DGP
चोट से लहूलुहान थे पर कसाब का डटकर किया सामना, कौन हैं सदानंद दाते जो बने महाराष्ट्र के DGP?

चोट से लहूलुहान थे पर कसाब का डटकर किया सामना, कौन हैं सदानंद दाते जो बने महाराष्ट्र के DGP?

संक्षेप:

दाते ने पुलिस की उस टीम का नेतृत्व किया था जिसने कामा अस्पताल की छत पर लश्कर के अजमल कसाब और अबू इस्माइल को घेर लिया था। ग्रेनेड के छर्रों से गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों से मुकाबला जारी रखा था।

Dec 31, 2025 07:31 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी सदानंद दाते को बुधवार को राज्य का अगला पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया है। सदानंद दाते की छवि एक मृदु भाषी लेकिन सख्त पुलिस अधिकारी की है। 59 वर्षीय सदानंद दाते तब सुर्खियों में आ गए थे जब 2008 में हुए आतंकी मुंबई पर हुए हमले में उन्होंने गजब का साहस दिखाते हुए आतंकी अजमल कसाब का डटकर मुकाबला किया था। उनकी वीरता के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1990 बैच के अधिकारी सदानंद दाते निवर्तमान डीजीपी रश्मि शुक्ला का स्थान लेंगे। रश्मि शुक्ला तीन जनवरी को सेवानिवृत्त हो रही हैं। इसके बाद सदानंद दाते दो लाख से अधिक कर्मियों वाले महाराष्ट्र पुलिस बल के प्रमुख के रूप में दो साल तक अपनी सेवाए देंगे। दाते को हाल में केंद्र की प्रतिनियुक्ति से राज्य कैडर में वापस बुलाया गया था। वह केंद्र में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) का नेतृत्व कर रहे थे।

कौन हैं सदानंद दाते?

मुंबई में 2008 में हुए 26/11 आतंकी हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई में किए गए प्रयासों में भूमिका के लिए सदानंद दाते को खूब सराहा गया था। 26 नवंबर, 2008 को जब मुंबई में हमला किया गया था तब दाते शहर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मध्य क्षेत्र) के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने पुलिस की उस टीम का नेतृत्व किया था जिसने कामा अस्पताल की छत पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों अजमल कसाब और अबू इस्माइल को घेर लिया था। ग्रेनेड के छर्रों से गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों से मुकाबला जारी रखा था।

ये भी पढ़ें:कसाब को सिखाई हिंदी, 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड का फिर शुरू होगा ट्रायल
ये भी पढ़ें:फिर बेनकाब हुआ PAK, जैश आतंकी बोला- संसद हमले और 26/11 के पीछे मसूद अजहर

दाते को बाद में वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। वहीं दाते के शरीर में आज भी उस रात के धातु के टुकड़े धंसे हुए हैं। इनमें से एक टुकड़ा उनकी आंख के पास है। वह इन धातुओं के टुकड़ों को चोटों के बजाय युद्ध क्षेत्र से मिले ‘पदक’ बताते हैं।

सम्भाल चुके हैं कई अहम जिम्मेदारी

सदानंद दाते को कई एजेंसियों और राज्य में अहम पदों पर काम करने का अनुभव है। वह महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) के प्रमुख रह चुके हैं। वहीं दाते केंद्रीय जांच ब्यूरो में डीआईजी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में महानिरीक्षक (अभियान), मीरा-भयंदर और वसई-विरार शहरों में पुलिस आयुक्त और मुंबई में संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।