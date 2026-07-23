रिया यादव कौन? कॉकरोच की दिखाई ताकत, एक हाथ से रोक दी पुलिस वैन; VIDEO वायरल

रिया यादव का 'सुपरगर्ल' वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले CJP के आंदोलन के समर्थन में मुंबई में कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ है। वहीं पुलिस ने प्रदर्शकारियों को काबू करने के लिए सख्त कार्रवाई की है।

रिया यादव अब ‘मुंबई की सुपरगर्ल’ बन गई हैं। दरअसल दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ NEET पेपर लीक का विरोध अब पूरे देश में फैल चुका है। इसी बीच मुंबई से आई एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर युवाओं के आंदोलन में और जोश भर दिया है। यहां बीच सड़क, भारी बारिश में एक महिला अकेले ही पुलिस की वैन के आगे खड़ी हो गई और एक हाथ से रोकते हुए गाड़ी को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। इंटरनेट पर लोग लड़की के साहस की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

दरअसल बुधवार को मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क के पास छात्र और प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और वैन में बैठाने लगी। तभी रिया यादव नाम की महिला हुडी और कैप पहने भारी बारिश के बीच सीधे पुलिस वैन के आगे जाकर खड़ी हो गईं और आगे बढ़ने से रोकने को कहा।

एक हाथ से रोकी गाड़ी! रिया काफी समय तक पुलिस वैन को रोके खड़ी रही। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आखिर में उनके इस कदम की वजह से हिरासत में लिए गए कुछ प्रदर्शनकारियों को छुड़ाने में मदद भी मिली। इस घटना के बाद इंटरनेट पर रिया यादव को लोग ‘मुंबई की सुपरगर्ल’ का नाम दे रहे हैं। वहीं रिया का कहना है कि पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रही थी, इसीलिए उसे ऐसा करना पड़ा।

एक वीडियो को रिया को कहते हुए सुना जा सकता है, ''मैं समझती हूं कि वे अपना काम कर रहे हैं लेकिन वे इसे जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। अगर वे जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तो हमें अपने नागरिकों की जिम्मेदारी लेनी होगी।” वह आगे कहती हैं, “मैं किसान नहीं हूं, दलित नहीं हूं। लेकिन दिल्ली में छात्रों के साथ जो हुआ वह गलत था… हम दिल्ली में जंतर-मंतर नहीं जा सकते। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें जंतर-मंतर जाकर छात्रों से बात करनी चाहिए।''

कौन हैं रिया यादव? लेकिन आखिर रिया यादव हैं कौन? रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशे से रिया यादव एक एक्टर, मॉडल और एंटरप्रेन्योर हैं। वे कई म्यूजिक वीडियोज में नजर आ चुकी हैं। हाल ही में आया उनका गाना 'दिलबरा' काफी चर्चा में भी रहा था। वहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अलावा, रिया अपना खुद का पर्सनलाइज्ड क्लोथिंग ब्रांड 'रियासत' चलाती हैं, जहां वे खुद कपड़े डिजाइन और हैंडक्राफ्ट करती हैं। इंस्टाग्राम पर रिया के लगभग 1 लाख भी फॉलोअर्स हैं।

मुंबई में जगह-जगह प्रदर्शन इस बीच CJP के आंदोलन के समर्थन में बुधवार को मुंबई में कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन हुए। दक्षिणी मुंबई में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, सीएलपी नेता विजय वडेट्टीवार और पूर्व मंत्री नसीम खान भाजपा कार्यालय की ओर संविधान की कॉपी देने जा रहे थे। हलसबकी पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही जबरन वैन में बैठाकर कोलाबा पुलिस स्टेशन भेज दिया। चेम्बूर में सैकड़ों की संख्या में लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग के पोस्टर लेकर पहुंचे। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। यहां हंगामे के बाद शिवसेना (UBT) विधायक आदित्य ठाकरे और MNS नेता अमित ठाकरे पुलिस स्टेशन भी पहुंचे, जिसके बाद हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा किया गया।