कौन हैं रवनीत बिट्टू, मोदी कैबिनेट से क्यों दिया इस्तीफा? अब वापस जाएंगे पंजाब
बिट्टू के इस्तीफे के साथ ही अब 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के राजनीतिक समीकरणों और केंद्र में पंजाब से नए चेहरे को शामिल किए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
Who is Ravneet Bittu: केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच रेल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से उनका त्यागपत्र स्वीकार भी कर लिया है। बिट्टू के इस्तीफे की अटकलें लंबे समय से चल रही थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा उन्हें दोबारा कैंडिडेट नहीं बनाया गया।
आपको बता दें कि हाल ही में 18 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने दो प्रमुख मंत्रियों रवनीत सिंह बिट्टू और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को फिर से राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया था। इसके बाद दोनों ही मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है।
बिट्टू के इस्तीफे के साथ ही अब 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के राजनीतिक समीकरणों और केंद्र में पंजाब से नए चेहरे को शामिल किए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
कौन हैं रवनीत सिंह बिट्टू?
रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बेअंत सिंह के पोते हैं। कभी पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे बिट्टू ने 2009 में आनंदपुर साहिब तथा 2014 और 2019 में लुधियाना से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। बीजेपी के टिकट पर लुधियाना सीट से चुनाव लड़ने के बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए राजस्थान से राज्यसभा के जरिए संसद भेजा और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा था।
पंजाब की राजनीति में नए संकेत
रवनीत सिंह बिट्टू के इस्तीफे के बाद अब पंजाब से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नए चेहरे को जगह मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी पार्टी के भीतर क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि बिट्टू अब पूरी तरह से पंजाब की राज्य राजनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सूत्रों के अनुसार, उनके लुधियाना की ही किसी विधानसभा सीट से 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने की प्रबल संभावना है।
इस्तीफा देने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने एक आधिकारिक बयान जारी कर देश सेवा का अवसर देने के लिए केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "मैं भारत सरकार में राज्य मंत्री के रूप में देश सेवा का अवसर देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। भारत के लोगों, विशेषकर मेरे प्यारे पंजाब की सेवा करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सेवा, राष्ट्रवाद और 'विकसित भारत' के संकल्प के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहूंगा।"
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें