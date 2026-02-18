कौन हैं रकीबुल हुसैन, जिनकी वजह से भूपेन बोरा ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा?

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ऊपरी असम में रकीबुल हुसैन की छवि बहुत अच्छी नहीं है। भाजपा अक्सर उन पर वन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाती रही है।

असम में आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बोरा के इस चौंकाने वाले कदम ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। सूत्रों के मुताबिक, बोरा ने पार्टी सांसद रकीबुल हुसैन के बढ़ते दबदबे को अपने इस्तीफे का प्रमुख कारण बताया है। इस्तीफा देने के बाद भूपेन बोरा ने रकीबुल हुसैन पर पार्टी को नियंत्रित करने का आरोप लगाया है। बोरा का दावा है कि रकीबुल हुसैन के हाथों में असम कांग्रेस की वास्तविक कमान है, जबकि सांसद गौरव गोगोई केवल नाममात्र के अध्यक्ष बनकर रह गए हैं।

रकीबुल हुसैन ने अभी तक इन आरोपों पर सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कहा है कि वे कुछ दिनों में इस पर चर्चा करेंगे।

कौन हैं रकीबुल हुसैन? रकीबुल हुसैन धुबरी से लोकसभा सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्हें असम में कांग्रेस का सबसे शक्तिशाली मुस्लिम नेता माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में रकीबुल हुसैन ने AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख से अधिक मतों के रिकॉर्ड अंतर से हराया था। यह जीत देश में सबसे बड़े अंतरों में से एक थी।

सांसद बनने से पहले हुसैन 2001 से 2024 तक लगातार 23 वर्षों तक नागांव जिले की सामागुरि विधानसभा सीट से विधायक थे। हालांकि, उनके सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने उनके बेटे तंजील हुसैन को टिकट दिया था, लेकिन वे अपनी पिता की विरासत को बरकरार नहीं रख सके और हार गए।

आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस के लिए रकीबुल हुसैन बेहद अहम हैं। असम में मुस्लिम आबादी लगभग 30 प्रतिशत है और कांग्रेस को AIUDF जैसी क्षेत्रीय पार्टी के पुनरुत्थान को रोकने के लिए हुसैन जैसे नेता की आवश्यकता है।

कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, विशेष रूप से गौरव गोगोई का उन पर अटूट भरोसा है। पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने AIUDF के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इस बार राज्य में सरकार बनाने के करीब पहुंचने के लिए कांग्रेस को अल्पसंख्यक-बहुल सीटों पर क्लीन स्वीप करने की जरूरत है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ऊपरी असम में रकीबुल हुसैन की छवि बहुत अच्छी नहीं है। भाजपा अक्सर उन पर वन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाती रही है।

कांग्रेस छोड़ने के तुरंत बाद ही भूपेन बोरा का राजनीतिक भविष्य तय हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पुष्टि की है कि भूपेन बोरा 22 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होंगे।