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AAP के बागी राघव चड्ढा की कहानी; डि-फैक्टो सीएम से लेकर ‘कंप्रोमाइज्ड लीडर’ तक

Apr 24, 2026 06:19 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, ‘आज भारत के संविधान के नियमों का पालन करते हुए राज्यसभा में AAP के दो-तिहाई से सांसद भाजपा में शामिल हो गए। 7 सांसदों ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन किए हैं, जिसे राज्यसभा के माननीय चेयरमैन को सौंपा गया था’

AAP के बागी राघव चड्ढा की कहानी; डि-फैक्टो सीएम से लेकर ‘कंप्रोमाइज्ड लीडर’ तक

आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता रहे राघव चड्ढा की राजनीतिक यात्रा एक बड़े मोड़ पर आ गई है। कभी पार्टी के सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली चेहरों में गिने जाने वाले चड्ढा अब AAP छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस पार्टी ने ईमानदारी और पारदर्शिता के नाम पर राजनीति शुरू की थी, वह अब भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। राघव चड्ढा का उदय AAP के शुरुआती दौर से जुड़ा रहा है। उन्हें पार्टी के रणनीतिकार के रूप में देखा जाता था और पंजाब में AAP की सरकार बनने के बाद उन्हें डि-फैक्टो मुख्यमंत्री तक कहा जाने लगा था। हालांकि, यह स्थिति लंबे समय तक नहीं टिक सकी।

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समय के साथ आम आदमी पार्टी के भीतर राघव चड्ढा की भूमिका कम होती गई और नेतृत्व के साथ मतभेद खुलकर सामने आने लगे। चड्ढा और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी धीरे-धीरे बढ़ती गई। उन्हें राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाया गया, जो इस टकराव का अहम संकेत माना गया। AAP नेताओं ने उन पर आरोप लगाया कि वे पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं। वहीं, चड्ढा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे सार्थक बहस और राजनीति में विश्वास रखते हैं, न कि टकराव की राजनीति में।

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2/3 सांसदों ने छोड़ा AAP का साथ

आखिरकार 24 अप्रैल को राघव चड्ढा ने अन्य सांसदों के साथ मिलकर AAP से अलग होने और BJP में शामिल होने का फैसला किया। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से पार्टी हेडक्वार्टर में मुलाकात की। राज्यसभा में AAP के 2/3 सांसदों ने भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया। उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए दो-तिहाई सांसदों के साथ पार्टी का विलय किया, जिससे उन पर दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई का खतरा भी नहीं रहा।

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राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, 'आज भारत के संविधान के नियमों का पालन करते हुए, राज्यसभा में AAP के दो-तिहाई से ज़्यादा सांसद भाजपा में शामिल हो गए हैं। 7 सांसदों ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन किए हैं, जिसे राज्यसभा के माननीय चेयरमैन को सौंपा गया था। मैंने 2 और सांसदों के साथ खुद साइन किए हुए डॉक्यूमेंट सौंपे हैं।' इस कदम को AAP के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे पार्टी की संसदीय ताकत कमजोर हुई है। आप ने इस पूरे घटनाक्रम को पीठ में छुरा घोंपना करार दिया है और बीजेपी पर पार्टी को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया है। वहीं, राघव चड्ढा के इस फैसले को उनके राजनीतिक करियर का नया अध्याय माना जा रहा है। जहां वे एक समय के उभरते नेता से अब विवादों और आरोपों के बीच नई राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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